Da Temptation Island a Uomini e Donne. Ecco chi potrebbe sedersi sul trono

Temptation Island è il programma estivo che permette a sei coppie di fare chiarezza con i propri sentimenti. Purtroppo nelle ultime ore una coppia ha annunciato che la storia d’amore è giunta al capolinea. A gran voce sul web si sta chiedendo di proporre il trono a uno dei due. Ecco di chi si tratta.

L’addio inaspettato dopo Temptation Island

La coppia che ha fatto più discutere è stata quella composta da Stefano ed Emanuela. Quest’ultima ha perdonato una serie di tradimenti, ma non si è più fidata di lui. Durante la permanenza nel villaggio delle fidanzate, il ragazzo ha fatto delle dichiarazioni poco carine su Manuela, la quale si è sempre più avvicinata al tentatore Luciano. Alla fine è andata via mano nella mano con l’affascinante napoletano e pare che stiano optando per la convivenza. Jessica e Alessandro, invece, si sono mostrati sul web insieme per comunicare di essere rimasti in buoni rapporti. Natascia e Alessio fino a qualche giorno fa avevano detto di avere dei problemi ancora irrisolti, ma nelle ultime ore è arrivata la notizia che nessuno si aspettava: si sono lasciati. Per questo motivo alcuni utenti social stanno chiedendo insistentemente alla redazione di far sedere sul trono Alessio. Ecco il motivo.

Un ragazzo d’oro acclamato dai telespettatori

Alessio è più piccolo di Natasha e ha deciso di partecipare al programma delle tentazioni per fare chiarezza con i suoi sentimenti. Natascia si è sempre lamentata di essere giudicata costantemente da lui. All’interno del villaggio si è divertita con i tentatori senza mai andare oltre. Alessio ha avuto lo stesso atteggiamento e spesso raccoglieva i cocci di vasi che gli altri fidanzati distruggevano quando vedevano le rispettive partner nei video mostrati nel pinnettu. Sono andati via da Temptation Island insieme, intenti più che mai ad affrontare la vita l’uno accanto all’altra . Nonostante la buona volontà, le loro strade si sono separate. Il pubblico di canale 5 vorrebbe vedere Alessio sul trono. Per ora si tratta di una richiesta non ancora accolta dalla redazione, dunque non ci resta che attendere nuovi aggiornamenti.

Addio definitivo o periodo di riflessione?

Anche se una parte degli italiani vorrebbe vedere Alessio nello studio di Maria De Filippi alle prese con le corteggiatrici, altri sperano che possa riappacificarsi con Natascia. In effetti sono stati sempre rispettosi l’uno nei confronti dell’altra e viceversa. Non sono mai andati oltre né con le parole né con i gesti. Tutte le coppie hanno dei momenti no, però l’importante è affrontarli e superarli per il bene del proprio rapporto. Se ci saranno delle novità, i due ragazzi sicuramente lo riferiranno ai rispettivi follower.

