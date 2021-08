Benedetta Parodi, avete mai visto la madre? Due gocce d’acqua

Benedetta Parodi è una delle conduttrici più amate dal pubblico italiano. È al timone della conduzione di vari programmi culinari, in quanto è apprezzata anche per la sua strabiliante bellezza. Non tutti sanno che ha una madre altrettanto affascinante. Sembrano due gocce d’acqua. Ecco chi è.

Benedetta Parodi, una professionalità strabiliante

Essendo un personaggio pubblico, Benedetta Parodi tende ad aggiornare costantemente il suo profilo Instagram con foto sia artistiche che non. È una delle poche donne che punta su una bellezza acque sapone ed è anche questo che la rende unica agli occhi del pubblico italiano. Ha una carriera da giornalista ricca di grandi soddisfazioni, anche se ultimamente si sta dedicando alla conduzione. Prossimamente riserverà al pubblico fedele tante novità, ragion per cui non ci resta che attendere. Nel frattempo si sta godendo le meritate vacanze con la sua splendida famiglia. Di recente ha pubblicato una foto con la madre per farle gli auguri di buon compleanno. La somiglianza è impressionante. Ecco alcune informazioni sul conto della donna.

Laura, una madre modello

La madre di Benedetta, Roberto e Cristina Parodi è un’affascinante donna di nome Laura Casabassa. In passato è stata insegnante di Lettere Classiche all’Università e non ha un profilo social molto attivo. Infatti gli utenti social hanno modo di vederla grazie agli scatti pubblicati dai figli. Tutti concordano nel dire che sia dotata di una bellezza disarmante che i figli hanno ereditato senza alcuna ombra di dubbio. Coloro che la conoscono dichiarano che ha una grande grinta ed è stata abbastanza severa nell’educare la prole. I risultati sono stati eccellenti, dunque non ha potuto fare altro che spendere belle parole: “Tutti e tre sono stati abituati a studiare sin da piccoli. Li ho cresciuti insegnando loro il senso del dovere prima di tutto. La passione per la conoscenza e per lo studio l’hanno coltivata da soli e questo mi inorgoglisce…Roberto è un ragazzo creativo, uno scrittore, ha girato tutto il mondo. Cristina e Benedetta hanno voluto studiare Lettere all’Università Cattolica di Milano. Non ho avuto mai alcun motivo per essere scontenta dei loro risultati”.

“E’ sempre stata un punto di riferimento importante”

“La mia mamma Laura, bella coraggiosa e anticonformista, che è sempre stata un punto di riferimento importante…”, ecco cosa ha scritto Cristina Parodi in un post su Instagram condiviso per elogiare le tre generazioni della famiglia. Ciò dimostra che la famiglia è molto unita e il merito è sicuramente della signora Laura. Bella, di cultura e dotata di grande personalità. Cristina, Roberto e Benedetta non potevano chiedere di meglio.

