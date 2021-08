Raffaella Carrà, quei contatti interrotti: l’amica rivela come sono andate le cose

Un mese e mezzo fa ci ha lasciati uno dei pilastri della televisione italiana, la formidabile Raffaella Carrà. Il suo sorriso e la sua straordinarietà continuano a brillare nei ricordi di tutti gli italiani e dei professionisti dello spettacolo. Ecco cosa ha svelato una nota conduttrice Tv nonché sua grande amica

Il comportamento strano di Raffaella Carrà

A parte lo spettacolo, un mondo in cui ha primeggiato affermandosi con la sua unicità, Raffaella Carrà ha avuto due grandi Amori: Gianni Boncompagni, con il quale ha vissuto 11 anni e Sergio Japino, che è stato nella sua vita per ben 15 anni come compagno e successivamente, fino all’ultimo suo giorno, come grande amico.

Raffaella Carrà non si è mai sposata e non ha avuto figli, ma ha fatto da mamma ai suoi nipoti, figli del fratello scomparso, Renzo. La sua solarità è cosa nota a tutti, come la sua professionalità e l’amicizia che sapeva dare a chi le voleva bene. Molti dei suoi più cari amici hanno travato davvero strano il comportamento dell’artista nell’ultimo periodo. Un distaccamento inusuale che oggi, sappiamo tutti, ha un suo tragico perchè.

La testimonianza di Milly Carlucci

Tra le persone che erano amiche di Raffaella Carrà, in particolare nell’ambito della sua professione c’è anche Milly Carlucci. La conduttrice di Rai 1 recentemente ha raccontato di un retroscena sulla scomparsa della collega, sottolineando la stranezza di una determinata circostanza, avvenuta all’inizio del 2021.

La Carlucci infatti aveva contattato la Carrà per invitarla tra gli ospiti della seconda edizione de Il Cantante Mascherato ma il silenzio che ricevette come risposta, la lasciò piuttosto confusa.

“Abbiamo pensato che era all’estero, impegnata a fare qualcos’ altro. Invece forse non voleva fare sapere a nessuno cosa stava attraversando. Ho solo il rimpianto di non averla potuta avere come ballerina per una notte a Ballando con le Stelle”

Erano infatti pochissime le persone che sapevano della malattia di Raffaella Carrà, un carcinoma polmonare, la stessa che colpì anche sua madre, strappandola alla vita nel 1987. Anche il direttore della Rai, Stefano Coletta ne era all’oscuro e anch’egli ha raccontato le sue perplessità sull’atteggiamento dell’ indimenticabile Raffaella.

“Abbiamo iniziato un carteggio che però si è interrotto un mese fa e potevamo intuire che qualcosa non andasse, perchè lei era proprio anti diva, sempre puntualissima. Lei sapeva sempre cosa portare in TV e al primo posto metteva sempre l’allegria e la serenità.”

Queste testimonianza confermano che Raffaella Carrà aveva deciso di vivere gli ultimi giorni della sua vita lontana dai riflettori, ma solo con le persone a lei più care come i familiari e gli amici più stretti, tra questi Sergio Japino.