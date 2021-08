Ballando con le Stelle: Simone Di Pasquale contro Raimondo Todaro, il motivo

L’addio di Raimondo Todaro a Ballando con le Stelle ha lasciato tutti perplessi, compreso il suo amico e collega Simone Di Pasquale, il quale non ha esitato a dire la sua, sulla scelta dell’ insegnante di ballo. Le sue parole

Quel post sgradito a Milly Carlucci

Raimondo Todaro e Simone Di Pasquale sono due presenze storiche nel programma di Milly Carlucci, Ballando con le Stelle. Entrambi hanno intrapreso l’avventura nel talent show di Rai 1 nel 2005, anno della prima edizione. Da allora i professionisti, hanno assistito all’ascesa del loro successo e alla svolta delle loro rispettive carriere. La scelta di Raimondo Todaro arriva decisamente inaspettata.

Di Pasquale dal canto suo, attraverso un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, ha fatto sapere di aver appreso la notizia tramite i social. Lo stesso post di Instagram che ha scatenato un polverone e che non è stato per niente gradito dalla stessa Milly Carlucci. Quest’ultima infatti desiderava avere un confronto con il diretto interessato, dopo tanti anni di collaborazione.

Cosa ha detto Simone Di Pasquale

“Ho appreso la notizia dai social e gli ho mandato subito un messaggio, però lui mi ha risposto in modo molto vago. So anche che Milly gli ha detto di essere dispiaciuta, ma preferisco non entrare nei particolari. Solo loro due sanno qual è la verità.” Ha fatto sapere Di Pasquale che ha aggiunto:

“Conosco Raimondo e la sua intraprendenza, per cui se si sente di farlo è giusto che sia così. Ma non ho trovato carina la discussione tra lui e Milly. Se fossi stata al suo posto, invece di telefonarle l’avrei incontrata di persona per comunicarle la cosa”

Raimondo Todaro ad Amici?

Ciò che mette del sale a tutta la faccenda è senza ombra di dubbio la probabile e futura prossima presenza di Todaro ad Amici. Sarà il talent di Maria De Filippi la prossima pista di ballo del ballerino professionista, dove troverà anche l’ex moglie Francesca Tocca, presenza fissa da tempo nello show di Canale 5. Come sanno bene i fan infatti i due sono stati sposati e hanno una figlia Jasmine. La loro separazione ha cavalcato il gossip per tutto il 2019.

Simone Di Pasquale intanto ha fatto sapere che lui nella prossima edizione di Ballando con le Stelle ci sarà, ma che ha anche espresso a Milly Carlucci il desiderio di un cambiamento. Sicuramente la conduttrice Rai ha accolto la sua richiesta e non ci resta che attendere per sapere qualcosa di più.