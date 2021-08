Qui uno scatto da giovanissima, oggi una delle conduttrici più amate del piccolo schermo: la riconoscete?

La ragazza in foto è una delle conduttrici e attrici italiane più apprezzate di sempre. Italianissima e soprattutto della Puglia, terra in cui negli ultimi anni sono emersi tantissimi talenti sia nel mondo cinematografico che nel mondo musicale. L’artista in questione, bellissima fin da piccola, si mostra in uno scatto su Instagram di qualche anno fa ed è stata presa d’assalto con tanti like e migliaia di commenti. Scopriamo che si tratta.

Una carriera televisiva impeccabile

La giovane in foto è Bianca Guaccero all’età di 12 anni. L’artista è apprezzata da molti soprattutto da quando è al timone del programma della Rai 2 Detto fatto. In questa foto è poco più che adolescente e si gode le bellezze del mare pugliese che ne risalta i tratti mediterranei. E’ amata non solo per la sua bellezza, che lo rende straordinaria agli occhi altrui, ma anche per il suo talento e per la sua grande umanità. Nata a Bitonto il 15 gennaio 1981, nel 1999 ha debuttato al cinema con il film Terra bruciata di Fabio Segatori. Successivamente ha ottenuto sia i ruoli del cinema che quelli televisivi e allo stesso tempo ha recitato anche nel teatro. Nel 2008 ha affiancato Pippo Baudo e Piero Chiambretti nella conduzione del Festival di Sanremo su Rai 1. Il vero successo è arrivato con i telefilm Capri che ha messo in risalto il suo vero talento davanti alle telecamere. I telespettatori, nonostante il suo ruolo da antagonista, si sono affezionati al suo personaggio. Sono in tantissimi quelli che comunque ad oggi continuano a seguirla nella sua carriera artistica. Molti di questi hanno commentato la sua foto su Instagram facendole notare che lo scorrere del tempo non ha inciso per nulla sul suo fascino.

“Spero di regalarvi sorrisi ed energia positiva”

Bianca Guaccero fra poche settimane ritornerà su Rai 2 con il nuovo appuntamento con Detto fatto. “Ce la metto tutta ogni giorno per lavorare al meglio che posso. Sperando di regalarvi sempre sorrisi ed energia positiva. Un abbraccio grande”, ecco le sue parole pubblicate su Instagram. Secondo fonti attendibili pare che lunedì 13 settembre sarà la data di inizio della stagione 2021/2022. Per quanto riguarda l’orario ci sarà una variazione, dato che dovrebbe iniziare più tardi per lasciare spazio all’edizione di Ore 14 condotto da Milo Infante. C’è da dire che, oltre al grande successo ottenuto grazie a Bianca, il programma è nato avendo alla conduzione la Caterina Balivo.

“A dimostrazione che tra ex si può restare amici e volersi molto bene”

In questi giorni Bianca è stata al centro del gossip per via dell’ex Nicola Ventola. Sono stati visti al mare insieme e hanno trascorso delle serate in compagnia di terzi. Entrambi hanno ironizzato sul ritorno di fiamma, ma poi la smentita è arrivata dopo un po’ di tempo. Adesso sono legati da una semplice amicizia, dimostrando così che tra ex può nascere anche questo sentimento.

