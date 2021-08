Temptation Island, una tentatrice furiosa sul web: “Mi ha bloccata sui social”

Temptation Island è il programma che fa sempre compagnia agli italiani nel periodo estivo. Alcune coppie di quest’edizione si sono lasciate e tra queste c’è quella composta da Alessandro e Jessica. Pare che a uno dei due non stiano andando bene le cose al di fuori del reality con il rispettivo tentatore. Ecco di chi si tratta.

Lite sul web tra Alessandro e la tentatrice

I telespettatori hanno seguito con attenzione le vicende sentimentali di Emanuela e Stefano. Quest’ultimo non ha mai speso belle parole sul suo conto al punto tale da far versare lacrime alla ragazza. Per fortuna ha potuto contare sul sostegno del tentatore Luciano, con il quale attualmente ha una relazione che procede a gonfie vele. Infatti hanno dichiarato entrambi sui rispettivi profili social che a breve andranno a convivere. Sono la palese dimostrazione che il vero amore può nascere anche in contesti televisivi. Per quanto riguarda Stefano, invece, sta approfondendo la sua conoscenza con la tentatrice. Anche Alessandro e Jessica sono andati via dei villaggi da soli, in quanto hanno deciso di approfondire la conoscenza di alcuni tentatori nella vita quotidiana. Jessica ha voluto dare una possibilità a Davide mentre Alessandro a Carlotta. Quest’ultima è stata accanto al ragazzo nei momenti difficili, così con il passare del tempo è nata una forte complicità. Tuttavia pare che adesso ci sia una svolta nella loro pseudo relazione. A riferire come stanno realmente le cose ci ha pensato lei.

“Si commenta da solo”

Se di Jessica non si sa ancora nulla di preciso, di Alessandro sappiamo che c’è stato un botta e risposta sui social con Carlotta, la quale ha spiegato come stanno le cose ai suoi follower: “Non siamo mai stati insieme, ma comunque si. Non ci vediamo più…Mi ha bloccata sui social…Si commenta da solo. Che dire? Visioni diverse di vita. Non credo sia giusto sbandierare ai quattro venti le motivazioni oppure insultare”. Subito è arrivata la risposta del diretto interessato: “Allora, prima cosa non siamo mai stati fidanzati. Seconda cosa e ve la dico io, è ufficiale, io e Carlotta non ci vediamo più, per motivi che non sto qui a dirvi…Ha scritto che l’ho bloccata. È vero ragazzi, l’ho bloccata perché quando stai con una persona e quella persona ti manca di rispetto bisogna lasciar stare…”. Alessandro è un fiume in piena sui social, chiaro segno che è davvero infastidito.

“Prima che escano delle foto strane, faccio io la storia. Saluta…”

L’ex corteggiatore di Giovanna Abate, per evitare di essere protagonista del gossip, ha realizzato una storia con Jessica. I due hanno trascorso una serata insieme, ma c’erano altre persone come Francesco Chiofalo. Hanno salutato i follower e, senza alcuna esitazione, si sono mostrati insieme. Per qualcuno qualcosa sta bollendo in pentola mentre per altri non c’è altro.

