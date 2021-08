Tommaso Zorzi, la pausa dai social gela i fans: “Sto staccando un po’” | Ecco cosa sta accadendo

La vittoria dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip ha consacrato Tommaso Zorzi come uno dei personaggi tv dell’anno, il suo modo d’apparire ma anche d’interagire e fare spettacolo piace al pubblico che lo ha premiato non solo facendolo vincere il reality più seguito ma anche seguendolo sui suoi profili social in modo costante. Influencer di professione ma soprattutto con la I maiuscola Tommaso conosce perfettamente le dinamiche del web, interagisce in modo ironico e anche divertente con i suoi fans tanto che in molti attendono in modo quotidiano i suoi post.

Tommaso Zorzi: “Bisogno di detox ma anche di…”

Persona diretta e trasparente Tommaso durante la sua permanenza nella casa di Cinecittà ha mostrato il suo modo d’essere: sensibile ma anche sincero con la sua amica Stefania Orlando che è stata il suo punto fermo per mesi. L’ex gieffino ha più volte parlato anche delle delusioni sentimentali che ha vissuto e nel reality ha avuto una particolare attenzione verso Francesco Oppini con cui oggi sembra avere una rapporto distante. Appena uscito dalla casa Tommaso è stato promosso opinionista dell‘Isola dei Famosi, ruolo che ha accettato inizialmente con reticenza ma che poi ha assunto con estrema professionalità.

Da qualche mese Tommaso Zorzi è legato al ballerino Tommaso Stanzani, ex allievo d’Amici. I due hanno rivelato il loro amore sui social e nei giorni scorsi hanno condiviso alcuni scatti della loro romantica vacanza all’Eolie. Scatti teneri accompagnati da una didascalia dubbia che annunciava il bisogno dell’ex gieffino d’allontanarsi per alcuni giorni dal web: “Sto staccando un po’ ma voglio comunque condividere con voi un po’ di questi giorni a zonzo per le Eolie. Buon ferragosto, vi voglio bene ❤️”.

Tommaso Zorzi: “Perchè me n’ero andato”

In questi giorni Tommaso Zorzi ha condiviso una storia dove ha spiegato i motivi del suo allontanamento provvisorio dai social. L’influencer ha dichiarato d’aver avuto un bisogno personale detox ma poi ha aggiunto d’essere particolarmente preoccupato di quello che sta succedendo nel mondo soprattutto in Afghanistan, situazione che crea allarmismi ma soprattutto invita a delle riflessioni personali.

Zorzi ha infatti posto l’accento sui privilegi di cui siamo dotati vivendo in quella parte del mondo dove possiamo essere liberi, privilegi di cui dovremmo prendere maggiore consapevolezza e non darli per scontati: “In fin dei conti siamo nati in questa parte di mondo che permette di essere liberi” ha concluso Zorzi manifestando ancora una volta tutta la sua sensibilità e il bisogno di non essere indifferenti a certi eventi che indirettamente alla fine colpiscono ognuno.