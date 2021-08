Le Iene, la dolce dedica dell’inviata commuove il web: “Oggi come quattro anni fa…”

Un’inviata del programma Le Iene ha fatto una bellissima dedica alla figlia nata nel 2017. Si tratta della bravissima Nina Palmieri, la quale ha condiviso il primo scatto di famiglia sul web per ricordare l’arrivo della cicogna. Ecco la foto.

Il messaggio di Nina sul web: “Oggi come 4 anni fa…”

Tutti sono concordi nel dire che Nina Palmieri sia dotata di un fascino estremamente naturale, ma allo stesso tempo intrigante. Alta, slanciata e con una bellissima chioma. Difficile passare inosservata, ragion per cui non è stato difficile stregare la vasta platea di telespettatori. Qualche giorno prima del parto si era mostrata in costume da bagno con un pancione in bella vista. Poi dopo qualche ora era arrivata la notizia del parto avvenuto in un ospedale di Formentera. La piccola Amanda è nata nel 2017 e pesava 3 chili e 800 grammi. “È arrivata. È qui tra le mie braccia…Profuma di vita! E io già sono totalmente sua. Scusami mondo se non mi interessa nulla di te ma ora c’è lei, solo lei, il mio sole”, ecco cosa aveva scritto Nina su Instagram dopo averla abbracciata per la prima volta. All’inizio voleva chiamarla Brunilde, ma poi ha cambiato idea quando incrociato lo sguardo della figlia. Da quell’evento sono passati anni e Amanda gode ogni giorno dell’amore della mamma che ha voluto dedicarle un dolcissimo post condividendo di nuovo il primo scatto della famiglia: “Oggi come 4 anni fa, lunga vita ad Amanda! Auguri gnometta bella”.

La carriera televisiva

Nata ad Avezzano il 23/03/1976, Nina Palmieri dopo la laurea in Lettere ha subito collaborato con varie testate giornalistiche. Si è occupata della cura di servizi per la trasmissione Ballarò e ha condotto per ben cinque volte il programma Viaggi di Nina, dedicato alle donne. Poi è approdata a Le Iene in qualità di inviata per poi passare al timone della conduzione con Veronica Ruggeri e Roberta Rei. Ha affrontato tematiche molto delicate, come l’aborto, il razzismo, il bullismo e la pedofilia. Per quanto riguarda la vita privata, tende molto a tutelarla da occhi indiscreti.

Chi è il compagno di Nina?

Nonostante Nina Palmieri sia un personaggio pubblico, non si sa molto sul conto del compagno. Infatti la sua identità è sempre stata avvolta nel manto del mistero, in quanto si conosce solo il suo volto grazie alle foto che pubblica la donna. Gli utenti social più attenti hanno ricavato un’informazione sul suo conto: è gestore della pagina Instagram Formentera Rent Boat. Sicuramente in tanti sostengono che sia un uomo di grande fascino. Grazie a lui, Nina ha finalmente realizzato il suo sogno: avere una splendida famiglia.

