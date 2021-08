Una Vita, anticipazioni sabato 21 agosto: il ricatto di Genoveva

Come di consueto, anche nel pomeriggio di sabato 21 agosto andrà in onda un nuovo episodio di Una Vita. Ecco alcune anticipazioni sulle avventure dei protagonisti.

Nonostante l’annuncio della chiusura dei mesi scorsi, Una Vita continua a conquistare milioni di telespettatori curiosi di scoprire quale finale è stato riservato ai protagonisti della soap opera in onda dal 2015. Mentre in Spagna la puntata finale è andata in onda nel maggio del 2021, i telespettatori italiani potranno godere della soap ancora per qualche mese prima della chiusura definitiva.

La Dark Lady fuori dal carcere

Nel nuovo episodio, Genoveva può finalmente tornare in libertà. Nonostante fosse in carcere, la Dark Lady, dopo aver scoperto che a testimoniarle contro era stata la sua domestica, Laura, tra minacce e ricatti è riuscita a farsi scagionare, anche grazie al fondamentale supporto del suo losco avvocato, Javier Velasco.

Il ricatto di Genoveva

La Salmeron, grazie a una lettera misteriosa, ha scoperto un segreto che Laura vuole tenere a tutti i costi per se. Infatti, secondo quanto riferito alla Dark Lady nella missiva, la domestica ha una sorella rinchiusa in un ospedale specializzato. Questa notizia è il lasciapassare di Genoveva che minacciando la donna di rivelare pubblicamente la confidenza la costringe a ritrattare la testimonianza permettendole di uscire di prigione.

La tensione tra Genoveva e Felipe

La libertà conquistata dalla Salmeron non sembra convincere il marito, Felipe, il quale è fermamente convinto che la donna abbia le mani sporche del sangue di Marcia. La tensione tra i due è evidente e la situazione precipita quando l’avvocato riceve una lettera dal contenuto scottante da parte di Santiago-Israel.