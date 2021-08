Tommaso Zorzi vacanze d’amore con Stanzani: le foto, baci e coccole

Personaggio amato e apprezzato dal pubblico per la sua ironia ma anche per l’estrema sensibilità che ha mostrato durante la sua partecipazione all’ultima edizione del GFVIP Tommaso Zorzi sta vivendo uno dei momenti più felici della sua vita: ha finalmente trovato l’amore e questo volta sembra essere quello giusto. Com’è noto l’ex vincitore del reality di Cinecittà dallo scorso Maggio è legato al ballerino Tommaso Stanzani, allievo molto apprezzato d’Amici 2020. Dopo una breve conoscenza i due si sono scoperti innamorati e hanno deciso d’uscire allo scoperto condividendo i loro sentimenti in modo pubblico evitando in tal modo il gossip e i rumors infondati sul loro conto.

Tommaso Zorzi in pausa dai social: “Sto staccando un pò ma…”

In queste settimane Zorzi ha seguito Tommaso in giro per l’Italia nei suoi vari impegni di lavoro post Amici, in seguito i due si sono concessi una romantica vacanza in barca nel mare dell’Eolie. Un affiatamento quello dei due giovani che piace ai fans e al pubblico e da cui si percepisce sincerità e affetto vero. L’ex vincitore del GFVIP divenuto poi opinionista dell’Isola dei Famosi è un personaggio anche sui social dove condivide molto della sua vita privata e proprio per questo che ha voluto pubblicare alcuni scatti d’amore con il suo fidanzato.

“Sto staccando un po’ ma voglio comunque condividere con voi un po’ di questi giorni a zonzo per le Eolie. Buon ferragosto, vi voglio bene ❤️” questa la didascalia che accompagna le immagini dei due ragazzi insieme. L’affermazione annuncia un distacco momentaneo di Zorzi dai social, un bisogno di staccare dalla routine e dalla pressione quotidiana necessario nonostante all’ex gieffino piaccia interagire con il suo pubblico. Molti i like e gli apprezzamenti ricevuti da Tommaso Zorzi: d’Alessia Marcuzzi a Elisabetta Gregoraci non sono mancati gli auguri di Buon Ferragosto di tanti vip vicini all’influencer.

Tommaso Zorzi finalmente l’amore!

Durante la permanenza nella casa del GFVIP Tommaso Zorzi ha lamentato più volte l’assenza nella sua vita dell’amore, un sentimento ricercato ma mai completamente appagato. Oggi anche l’ex gieffino può dirsi pienamente felice, è innamorato ma soprattutto sereno e questo per lui è molto importante. Il feeling che ha trovato con l’ex allievo d’Amici è molto importante e a quanto pare è destinato a crescere.

Nei mesi scorsi Tommaso Zorzi si è ripetutamente scontrato sui social con il suo amico speciale Francesco Oppini che sarebbe stato coinvolto in alcune dirette dai contenuti offensivi e omofobi. Accuse che il figlio d’Alba Parietti ha immediatamente spiegato e rimandato al mittente ma che l’ex gieffino ha evidentemente poco gradito.