Temptation Island, Alessandro e Carlotta lite e insulti social: “Sono inviperito”

Alessandro Autera è stato tra i protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island, il giovane milanese ha accettato di partecipare al reality dei sentimenti su richiesta della fidanzata Jessica per mettere alla prova il loro amore, ma soprattutto perchè stanca d’alcuni atteggiamenti del compagno. Solo dopo pochi giorni dall’inizio del reality Jessica si è avvicinata al tentatore Davide Basolo e questo ha provocato la reazione del fidanzato che invece non ha frenato la sua attrazione per la single Carlotta.

Alessandro Autera e Carlotta fine di una conoscenza

Al falò finale i due fidanzati si sono detti addio e sono corsi dai rispettivi single. Mentre Alessandro ha continuato a vedere Carlotta dichiarandosi molto attratto dalla giovane tanto da fare la spola tra Milano e Roma solo per incontrare la giovane, Jessica ha mantenuto con Davide solo un tenero rapporto d’amicizia. Ad oggi le cose sono cambiate notevolmente e a quanto pare sono anche degenerate visto che tra l’ex fidanzato e la single c’è stato un botta e risposta indiretto decisamente molto caldo. In una diretta Instagram Carlotta ha spiegato che non è mai stata insieme ad Alessandro, e che ci sarebbe stato un addio definitivo dovuto a diverse visioni di vita.

Le parole di Carlotta sono giunte dirette a Alessandro che non ha tardato a chiarire la situazione ponendo l’accento su alcune affermazioni della tentatrice: “Sono abbastanza inviperito, devo mettere in chiaro alcune cose.” Il milanese ha poi aggiunto: “Mi avete scritto che lei in diretta ha detto che non ci vediamo più, non stiamo più insieme . Allora, prima cosa non siamo mai stati fidanzati. Seconda, e ve la dico io, è ufficiale, io e Carlotta non ci vediamo più, per motivi che non sto qui a dirvi.” Autera ha anche confermato d’aver bloccato Carlotta: “Ha scritto che l’ho bloccata. È vero ragazzi”.

Alessandro Autera: “E’ vero ho bloccato Carlotta”

Alessandro Autera che a Temptation Island ha rivelato anche la sua natura narcisista ha ammesso d’aver bloccato Carlotta sui social ma anche tentato di spiegare i motivi di questa sua drastica scelta: “L’ho bloccata perché quando stai con una persona e quella persona ti manca di rispetto bisogna lasciar stare. Però una cosa volevo dirla: se dici che vuoi cambiare, non vuoi essere etichettata per il tuo passato però continui a fare le stesse cose rimarrai così.”

L’ex fidanzato ha poi ammesso di non essere affatto arrabbiato con la tentatrice ma chiede rispetto per le scelte di vita d’ognuno: “Se non sapete comportarvi state a casa, rimanete nel vostro. Poi sapete che sono una persona buona. Se volevate fare 30, 40 mila followers come è successo, bastava dirmelo chiaro. Io non ce l’ho con Carlotta, lei fa la sua vita e io faccio la mia”.