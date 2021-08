Uomini e Donne, Davide Donadei non sta bene? Le parole della fidanzata Chiara

Ex protagonisti di Uomini e Donne Davide Donadei e Chiara Rabbi sono molto popolari, la visibilità conquistata durante il trono ha permesso ad entrambi di crescere anche professionalmente, non a caso nell’ultimo periodo sono stati anche molto impegnati. Seguiti sui social da quando sono una coppia, Davide ha preferito Chiara lasciando l’altra corteggiatrice Beatrice senza parole, i due non hanno mai mancato d’aggiornare i fans sull’andamento della loro storia d’amore che a quanto pare va a gonfie vele.

Davide Donadei annuncio inaspettato: parla Chiara Rabbi

Nelle ultime settimane però sono apparsi sempre meno sui loro account Instagram e questo ha creato una certa attenzione tanto che l’ex corteggiatrice ha ritenuto opportuno annunciare l’assenza del fidanzato dai loro account. In particolare quello che preoccupa è che Chiara ha utilizzato il profilo Instagram di Davide per rivelare che il compagno in queste settimane è molto stanco e preferisce distaccarsi da ogni tipo di contatto. Chiara è apparsa diretta e ha chiesto anche comprensione per il particolare momento che Donadei sta vivendo: “Ciao ragazzi sono Chiara, Volevo semplicemente comunicarvi che Da per un pochino staccherà dai social. La verità è che un pochino siamo stanchi fisicamente perché da giugno non abbiamo un momento di stop e un pochino ha bisogno di riprendersi fisicamente dato che ultimamente non è stato molto bene”.

In molti hanno pensato che Davide non stesse bene e hanno chiesto immediatamente chiarimento alla giovane ex corteggiatrice che si è affrettata a chiarire la situazione: “Ha bisogno di riprendersi in serenità. Ci sembrava giusto essere sinceri dato che sia per messaggio, sia di persona al ristorante, ci chiedete molte cose e vi chiediamo comprensione pazienza”. Evitando d’essere troppo precisa Chiara ha aggiunto che presto Davide spiegherà personalmente cosa gli è accaduto: “Sarà lui poi a raccontarvi tutto non appena riuscirà”.

Davide Donadei dubbi sulle sue condizioni di salute

Le dichiarazioni di Chiara Rabbi hanno allarmato i fans preoccupati per l’ex tronista che durante la sua permanenza nel dating show di Maria de Filippi si è fatto amare dal pubblico per la sua semplicità. Se da una parte c’è chi si preoccupa per la salute di Davide dall’altra c’è anche chi ha insinuato che le modalità con cui la fidanzata ha annunciato l’assenza momentanea dell’ex tornista dai social siano legate ad una scelta pubblicitaria.

I due avrebbero attirato l’attenzione su di loro in modo da ottenere visibilità soprattutto online, anche se come personaggi non hanno mai dimostrato un particolare interesse verso il gossip e cover di magazine importanti. Non resta che attendere le dichiarazioni di Davide Donadei che secondo quanto riferito dalla fidanzata presto chiarirà ogni mistero.