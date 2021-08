Uomini e Donne, avete mai visto Isabella da giovane? Super top model a Parigi

Protagonista della scorsa edizione, trono over, di Uomini e Donne, sapevate che Isabella Ricci è stata in passato una modella? Ecco uno scatto di lei da giovanissima

Isabella Ricci da giovane

In poche puntate ha saputo conquistare il grande pubblico televisivo. La protagonista del trono over di Uomini e Donne della passata stagione, Isabella Ricci, è una delle più apprezzate dai telespettatori. Sono in molti, infatti, a chiedere a gran voce un suo ritorno nella prossima edizione, in partenza il prossimo 13 settembre. Al momento, anche se la sua presenza è data come molto probabile, non ci sono conferme ufficiali. Elegante e raffinata, spesso ha avuto discussioni accese con l’altra tronista over, la dama torinese Gemma Galgani.

Nel corso della scorsa stagione abbiamo scoperto che Isabella Ricci ha avuto un passato come top model. L’indiscrezione è stata rivelata in studio dall’opinionista Tina Cipollari, la quale ha raccontato di aver saputo la notizia da un suo amico stilista. In effetti, il nome di Isabella Ricci, circolava negli ambienti della moda. Come ha confermato la stessa tronista over, che ha spiegato di aver calcato le grandi passerelle all’età di 20 anni.

Una modella al trono over

Uno scatto di quegli anni è stato pubblicato dalla stessa Isabella Ricci sul suo account Instagram ufficiale. Capelli lunghi e castani, bellissima, Ricci era un astro nascente della moda. Oggi, a distanza di diversi anni, ha adottato un taglio più corto, sino alle spalle.

Negli studi di Cologno Monzese, Ricci ha spiegato di voler trovare l’uomo giusto, dopo alcune esperienze deludenti. La protagonista di Uomini e Donne, infatti, ha alle spalle due matrimoni. Uno celebrato nel 1980, all’età di 24 anni e un secondo nel 2005.