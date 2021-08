Mediaset pronta a rilanciare Barbara D’Urso in prima serata, per lei un nuovo reality?

La Talpa, uno dei reality show più apprezzati del panorama italiano, tornerà sul piccolo schermo come annunciato a luglio 2021 durante la presentazione dei palinsesti Mediaset. Ma alla conduzione potrebbe non esserci Paola Perego. Scopriamo chi potrebbe sostituirla.

Trasmesso per la prima volta nel 2004 su Rai 2, La Talpa ha fin da subito conquistato milioni di telespettatori diventando uno dei reality show più popolari dei primi anni 2000. Dopo un periodo di pausa durato ben 13 anni, il programma sembra essere pronto a tornare per divertire e coinvolgere il pubblico da casa grazie alle sfide e alle avventure proposte ai concorrenti.

Le prime tre edizioni de La Talpa

Durante lo show, l’obiettivo dei concorrenti VIP e del pubblico da casa è quello di scoprire chi sia la talpa che si nasconde tra di loro con lo scopo di sabotare il gioco. Le prime tre edizioni del programma sono state rispettivamente vinte da Angela Melillo, Gianni Sperti e Karina Cascella che hanno portato a casa un montepremi pari a 200 mila euro.

Chi condurrà La Talpa

Nella nuova edizione de La Talpa molto probabilmente non mancheranno le novità a partire dalla conduzione che mentre dal 2004 al 2008 è stata affidata a Paola Perego, secondo quanto riportato nel 2022 potrebbe vedere un nuovo volto al timone dello show. Tra le ipotesi più accreditate c’è quella che alla presentazione del reality vedrebbe la regina di Canale 5, Barbara D’Urso che dopo i risultati calanti della stagione televisiva appena passata potrebbe approfittare del ritorno de La Talpa per guadagnare nuovamente l’attenzione del pubblico da casa.

Le altre ipotesi

Ma la lista di possibili conduttori non finisce qui, infatti sul web le ipotesi riportate sono diverse, tra queste la possibilità di una coppia formata da due ex concorrenti del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando o ancora Enrico Papi, fresco di ritorno in casa Mediaset dopo gli ultimi 4 anni passati a Sky Italia.