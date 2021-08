Una Vita, anticipazioni 19 agosto 2021: l’inaspettato segreto di Laura

Come di consueto anche nel pomeriggio giovedì 19 agosto andrà in onda una nuova puntata di Una Vita, ecco alcune anticipazioni dell’episodio.

Trasmessa per la prima volta in Spagna nel 2015, Una Vita ha fin da subito conquistato i telespettatori grazie alle intriganti trame e alle coinvolgenti storie dei personaggi che hanno accompagnato il pubblico a casa per 1483 puntate prodotte nell’arco di 7 stagioni. Nonostante nei mesi scorsi sia stata annunciata la fine della serie televisiva, ancora oggi continua a intrattenere milioni di spettatori in fermento per scoprire quale sarà il finale riservato ai protagonisti.

La confessione di Laura al commissario

Dopo averci riflettuto a lungo, Laura ha finalmente deciso di confessare al commissario di aver assistito a un litigio tra Genoveva e Santiago-Israel poco prima dell’omicidio di Marcia e di aver visto la signora prendere l’arma del delitto. Questa testimonianza unita a quella da Cesareo che ha confermato di aver visto la Salmeron nel luogo in cui la Sampaio è stata uccisa hanno portato alla decisione del poliziotto di arrestare Genoveva.

Le minacce di Genoveva

Nonostante si trovi dietro le sbarre, la Salmeron non si lascia demoralizzare e comincia ad escogitare un piano per uscire di prigione manipolando i testimoni che dovranno presenziare al suo processo per la sentenza definitiva. La prima ad essere presa di mira da Genoveva è la domestica che l’ha denunciata, di cui conosce un segreto che sarà proprio l’elemento centrale delle sue minacce.

Il segreto di Laura

In particolare sembra che la domestica abbia una sorella ricoverata in un istituto specializzato e la Salmeron con l’obiettivo di farle ritrattare la sua confessione la minaccerà di rivelare pubblicamente questo suo segreto. Laura non potendone fare a meno accetterà la proposta e poco dopo l’avvocato assunto da Genoveva, Javier Velasco, comunicherà che presto la signora potrà tornare libera.