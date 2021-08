Valentino Rossi, dopo il ritiro arriva il grande annuncio su Instagram: ecco di cosa si tratta

Dopo l’annuncio del suo ritiro dalle competizioni motociclistiche, Valentino Rossi ha condiviso con i suoi fan un’altra importante notizia che da ieri sta facendo il giro del mondo. Scopriamo di cosa si tratta.

Nato a Urbino nel febbraio del 1979, Valentino, figlio di Graziano Rossi, a sua volta pilota, è praticamente cresciuto in sella alla moto diventando negli anni una promessa di questo sport e successivamente uno dei motociclisti più titolati nel campionato con nove titoli mondiali, oltre che una vera e propria celebrità internazionale.

Il successo di Valentino Rossi

Nel corso della sua carriera, iniziata nel 1996 in classe 125, Valentino ha regalato tantissime emozioni ai telespettatori arrivando a conquistare anche il pubblico internazionale sicuramente grazie al suo talento ma anche per il suo carattere e la sua simpatia che gli hanno permesso di diventare un vero e proprio idolo per bambini e adulti.

L’annuncio di Valentino Rossi

Nelle ultime settimane il nome di Valentino ha ricevuto molta attenzione da parte del pubblico e dei media a seguito dell’annuncio del suo ritiro, definito come un giorno storico per il motociclismo e in generale per l’Italia. Nonostante la fine di un’avventura, sembra che il pilota marchigiano non sia in grado di fermarsi e a distanza di pochi giorni è arrivata un’altra notizia altrettanto importante, infatti Rossi tramite un post su Instagram ha annunciato che con la compagna Francesca Sofia Novello è in attesa di una bambina. Il pilota e la modella, insieme dal 2019, hanno pubblicato una serie di scatti sui rispettivi profili in cui Valentino vestito con camice e stetoscopio – facendo chiaramente riferimento al suo soprannome The Doctor- controlla il pancione di Francesca.

La reazione dei follower

Le foto non sono ovviamente passate inosservate diventando virali in poche ore e superando in meno di un giorno il milione e mezzo di like. Inoltre gli utenti non hanno potuto fare a meno di commentare il post con parole di affetto e gioia congratulandosi con la coppia per la meravigliosa notizia.