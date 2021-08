Da Grande: Alessandro Cattelan vuole conquistare la Rai con il suo nuovo show

L’ex conduttore di X-Factor Alessandro Cattelan, è pronto a sbarcare in prima serata su Rai Uno con il suo nuovo show, Da Grande. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Il nuovo show di Rai Uno

Lui è uno dei conduttori più amati dal grande pubblico televisivo, per oltre 10 anni al timone del talent show targato Sky X-Factor. Alessandro Cattelan, però, dopo aver detto addio al programma – sostituito da Ludovico Tersigni – è pronto al grande salto. Dal prossimo autunno, infatti, sarà protagonista di Da Grande, il nuovo show di Rai Uno in prima serata. La trasmissione, che partirà tra poche settimane, segnerà di fatto l’inizio della nuova stagione televisiva 2021/2022 di Viale Mazzini. Si tratterà, però, come ha spiegato lo stesso conduttore in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, di uno show che non ricorderà. l’amato, di E poi c’è Cattelan.

Ha raccontato Alessandro Cattelan: “Mi sto preparando alla cavolo. A parte gli scherzi non sto facendo niente di particolare anche perché il punto di ogni mia esibizione non è quello di raggiungere la perfezione ma di divertirmi”. Oggi il conduttore – che su Radio Deejay conduce Catteland – è apprezzatissimo dai telespettatori, ma da piccolo sognava un’altra carriera. Ha continuato: “Volevo fare il calciatore, attività che mi avrebbe già portato a fine carriera vista la mia età”.

Numerosi ospiti a Da Grande

Il conduttore ha svelato che il programma – che tratterà di vari temi – ospiterà numerosi vip. Il primo ad affiancare Alessandro Cattelan in questo viaggio sarà il conduttore di Tale e Quale Show, Carlo Conti.

Un Carlo Conti inedito, come spiega lo stesso Cattelan: “Ci sarà Carlo Conti in un ruolo diverso, vestirà i panni di un attore e mi darà consigli su come affrontare questo ingresso in Rai, lui è una colonna dell’azienda”.