Andrea Iannone paparazzato in Sardegna in dolce compagnia: il pilota ha una nuova fiamma?

Andrea Iannone ha una relazione? Il campione di motociclismo è stato paparazzato in Sardegna in dolce compagnia. Lei è una notissima fashion style: ecco tutto quello che c’è da sapere.

Una nuova fiamma per Andrea Iannone?

Il campione del motociclismo Andrea Iannone sembra aver ritrovato l’amore dopo la fine della relazione con l’influencer Giulia De Lellis. L’indiscrezione sull’ex compagno di Belen Rodriguez arriva dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, Chi. Iannone è stato paparazzato in dolce compagnia, e in atteggiamenti complici, in un bellissimo hotel a cinque stelle della Costa Smeralda, sulla spiaggia di Capriccioli. Con lui la nota fashion stylist Gaia Maria Miracapillo. La bellissima avrebbe a quanto pare rapito il cuore del campione di moto di Vasto.

Alcune settimane fa, Iannone era stato paparazzato, nei luoghi simbolo della movida vip milanese, con la modella Carmen Victoria Rodriguez. Nessuno dei due ha mai confermato, tantomeno smentito, la voce di un possibile flirt. Attualmente il campione di motociclismo si gode le sue vacanze in Sardegna, ma ha aperto un locale a Lugano che gestirà dal prossimo autunno.

La polemica con Soleil Sorge

Lo scorso anno, Andrea Iannone finì al centro dei pettegolezzi gossip a causa di un presunto flirt con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Soleil Sorge. La giovane, che potrebbe divenire prossima concorrente del Grande Fratello Vip, però, in un’intervista rilasciata a Barbara D’Urso, raccontò che lei respinse le avances del pilota. Non solo: Sorge, aggiunse che Iannone fosse soltanto in cerca di visibilità.

A quanto pare Iannone sembra essersi messo alle spalle la querelle con Sorge e si sta godendo una vacanza in totale in relax in compagnia. Al momento, però, nessuno dei diretti interessati ha commentato le indiscrezioni di Chi. I due sono una coppia? Vedremo.