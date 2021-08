Scarlett Johansson in dolce attesa? Il marito Colin Jost scioglie ogni dubbio

Il marito di Scarlett Johansson, Colin Jost, comico del Saturday Night Live, ha commentato i recenti rumors circa la presunta gravidanza dell’attrice. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Scarlett Johansson è in dolce attesa

Stella hollywoodiana, attrice tra le più amate, da qualche mese settimana era finita nel ciclone gossip per alcune voci circa una sua presunta gravidanza. Ma, nella giornata di ieri, è arrivata la tanto attesa conferma. Scarlett Johansson è in dolce attesa. A dare la notizia è stato suo marito Colin Jost, noto comico del Saturday Night Live. Nel corso di uno spettacolo in un teatro in Connecticut, Jost ha rivelato: “Stiamo per avere un bambino, è davvero emozionante”.

I due sono convolati a nozze nell’ottobre del 2020, con una cerimonia molto intima a New York. Da qualche settimana, come riporta il sito statunitense Page Six, Johansson non partecipa ad eventi pubblici. L’attrice non ha partecipato alla prima del film Black Widow, di cui è protagonista ed anche produttrice, collegandosi via Zoom. In molti sostengono che il lieto evento si stia avvicinando. L’attrice, a quanto pare, sembra aver fatto di tutto per tenere nascosta la notizia della sua gravidanza.

Secondo matrimonio per l’attrice

L’attrice sarà dunque mamma per la seconda volta. Scarlett Johansson, sei anni fa, ha dato alla luce la piccola Rose Dorothy, nata dal suo secondo matrimonio con il collezionista d’arte francese Romain Dauriac. I due si sono sposati nel 2015 e separati nel 2017. Il primo matrimonio dell’attrice, invece, è stato con l’attore canadese Ryan Reynolds: la coppia è stata insieme dal 2008 al 2010.

Il comico Colin Jost sembra aver fatto cambiare decisamente idea all’attrice sulla vita di coppia. Scarlett Johansson, prima del suo secondo matrimonio, a Playboy aveva dichiarato: “Credo che l’idea del matrimonio sia molto romantica. Ma va del tutto contro l’istinto di guardare al di là. Non credo che sia naturale essere monogami. La monogamia richiede lavoro. Un sacco di lavoro”.