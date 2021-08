Chi è Camila Giorgi, stella del tennis italiano ed influncer che sta conquistando i social

Camila Giorgi, tennista vincitrice dell’ultimo WTA 1000 disputatosi a Montreal, si aggiunge all’olimpo dello sport italiano che in questo 2021 continua a regalare grandi risultati. Ma proviamo a scoprire di più sull’atleta.

Nata a Macerata nel dicembre del 1991, Camila ha iniziato a dedicarsi al tennis all’età di 5 anni per essere notata prestissimo da grandi allenatori e sponsor. Dopo essersi allenata in giro per il mondo, la tennista nel 2013 torna definitivamente in Italia.

Chi è Camila Giorgi

Nel corso della sua carriera da professionista Camila ha sempre lavorato con i suoi familiari, scegliendo il padre di origini argentine come allenatore e vestendo i completi per lei realizzati dalla madre, disegnatrice di abiti di moda. Camila ha due fratelli: Leandro e Amadeus e purtroppo la sua vita nel 2011 è stata sconvolta dalla scomparsa della sorella, Antonela, a causa di un incidente stradale all’età di 23 anni.

Il percorso di Camila Giorgi

Camila ha dato il via alla propria attività da tennista professionista all’età di 16 anni nel 2007, prendendo parte a tornei minori in Inghilterra, in Italia e in Francia. Dopo un inizio non troppo fortunato, Giorgi ha avuto modo di dimostrare le sue qualità riuscendo a conquistare i primi grandi risultati. Nel 2011, dopo un anno fruttuoso, Camila riesce a ottenere un posto nel suo primo Grande Slam, Wimbledon. Indubbiamente uno dei suoi anni migliori è il 2018 in cui riesce a centrare i quarti di finale del torneo londinese per poi arrivare al 2021 con la vittoria del WTA 1000 di Montreal e il ritorno nella top 40 del ranking mondiale.

LEGGI ANCHE—>Alberto Angela, chi è e cosa fa il figlio Edoardo: splendido 20enne

Camila Giorgi su Instagram

Camila oltre ad essere una tennista rispettata e dalle indubbie qualità tecniche è anche molto seguita sui social netowork, in particolare su Instagram dove conta 489 mila follower. Sulla piattaforma Giorgi ama condividere scatti sul campo durante le sue partite ma anche alcuni momenti di vita privata e delle meravigliose foto che la vedono protagonista al di fuori del campo da tennis.