L’ex gieffina Guendalina Tavassi sbotta sui social: “Non devo dare spiegazioni”

Guendalina Tavassi ha ottenuto la popolarità partecipando a una delle precedenti edizioni del Grande Fratello. È un personaggio pubblico presente nel piccolo schermo da anni e spesso è stata al centro dell’attenzione. Stavolta è la protagonista assoluta del gossip perché è stata vista in compagnia di un altro uomo. Ecco tutti i dettagli sulla vicenda.

Nuovo amore per Guendalina

Guendalina Tavassi è spesso stata invitata nei salotti di Barbara D’Urso per affrontare argomenti di diversa natura. I telespettatori apprezzano di lei la sua schiettezza, in quanto non ha peli sulla lingua ed è diretta nel riportare le sue opinioni. Su Instagram pubblica sia degli scatti artistici che non, ottenendo tantissimi like e commenti positivi. Ciò dimostra che è molto amata dagli utenti social. Nelle ultime ore la donna sta facendo parlare di sé per essere stata avvistata con un altro uomo dopo aver lasciato il marito Umberto D’Aponte. I due hanno avuto dei figli, ragion per cui fino ad ora l’influencer non ha mai voluto far parola sulla nuova fiamma. Ecco il suo sfogo lasciato su Instagram per invitare tutti ad assumere un determinato atteggiamento nei tuoi riguardi.

“Purtroppo la gente non si fa mai gli affari propri”

Tutti sanno che Guendalina e Umberto hanno vissuto degli anni intensi d’amore, però attualmente hanno deciso di prendere strade diverse. La notizia su un nuovo flirt è stata data dal l’influencer Amedeo Venza che ha pubblicato delle foto di lei in dolce compagnia. Di conseguenza i fan dell’ex gieffina hanno iniziato a porle delle domande per avere delle informazioni sulla nuova relazione. Probabilmente il fortunato è un proprietario di un ristorante a Roma di nome Federico Perna, però al momento è ancora tutto avvolto nel manto di mistero. Non è tardato ad arrivare uno sfogo in cui si lamenta dell’invadenza nella sua vita privata: “Purtroppo la gente non si fa mai gli affari propri. Non devo dare spiegazioni né tantomeno devo giustificarmi. Se sto aspettando è semplicemente perché ho dei figli e avrei preferito un po’ più di tatto e tempo per dire le cose. Detto questo, auguro a tutti di essere felici come finalmente lo sono io”.

Galeotto fu il viaggio in treno

Umberto D’Aponte è nato il 11 maggio 1984 in una zona non molto distante da Napoli. I due si sono conosciuti in treno mentre erano diretti a Milano. Il fatto di aver condiviso la stessa carrozza ha fatto scoccare la scintilla. Si sono sposati nel 2013 e sono diventati genitori di Chloe e Salvatore. Della famiglia fa parte anche Gaia, ovvero la figlia che Guendalina ha avuto quando era ancora adolescente. A marzo 2021 è stata lei ad annunciare la separazione dal marito. Nonostante tutto sono in buoni rapporti per amore dei figli.

