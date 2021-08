Uomini e Donne, nuova fiamma per Jessica Antonini? Ecco tutti gli indizi

Jessica Antonini da subito è entrata nel cuore del pubblico di Uomini e Donne, ha conquistato l’attenzione di Maria de Filippi così come quella del parterre in studio per la sua sincerità e spontaneità a volte apparentemente arrogante ma sempre diretta e vera. Jessica ha presieduto il trono del dating show di Maria de Filippi lo scorso anno, a metà del suo percorso ha deciso di scegliere perchè coinvolta in modo totale dal corteggiatore Davide Lorusso che sin dall’inizio le ha mostrato un particolare interesse. I due sono usciti insieme dal programma e per un periodo sono apparsi sui social come una coppia molto affiatata fino al momento dell’addio che secondo alcuni rumors non è avvenuto in forma amichevole.

Antonini: “Vi devo deludere…”

Jessica Antonini in più occasioni ha rivelato d’essersi sentita presa in giro dall’ex corteggiatore che a suo avviso non è stato sincero con lei e neanche trasparente. Dalla fine della storia con Davide Lorusso sono passati alcuni mesi e a quanto pare l’ex tronista ha archiviato con serenità l’esperienza guarda avanti e pensa soprattutto al figlio, unico amore della sua vita almeno per ora. Molto attiva sui social Jessica condivide molto spesso momenti della sua quotidianità: dagli scatti in vacanza a quelli professionali l’Antonini dichiara di non nascondere nulla è anche per questo che poco apprezza il gossip su di lei e ci tiene a tutelare la privacy famigliare.

Secondo alcuni rumors Jessica Antonini avrebbe oggi un nuovo amore, l’ex tronista è stata infatti paparazzata in vacanza in atteggiamenti molto confidenziali con cantante di nome Johanange. Le immagini e i video stanno circolando in rete e insinuerebbero che la giovane sia di nuovo fidanzata. Ovviamente la smentita dell’ex tronista è arrivata in modo immediato, sul suo profilo social l’Antonini ha affermato d’essere ancora single: “Mi sembrava strano che non uscissero fantasie strane. Girano dei video, ci hanno sgamati, c’è stato un colpo di fulmine. Chi ci ha visto abbracciati, chi ci ha visti insieme ad Ischia…vi devo deludere, queste notizie non le dovete dare, c’è stata grande intesa sì, ma per tutto il resto…”

Jessica Antonini, ecco chi è il suo unico amore

Jessica Antonini ribadisce d’essere single, di non avere nessuna relazione attualmente ma soprattutto d’essere dedita solo al figlio che appare molto spesso sui social insieme a lei. L’ex tronista non ha almeno per il momento incontrato nessuna nuovo amore, non è ancora predisposta ad un rapporto di coppia la relazione con Davide Lorusso l’ha segnata profondamente.

La giovane mamma oggi ha attenzioni solo per il figlio e gli scatti su Instagram rivelano anche quanto questo amore speciale e unico sia ricambiato: Jessica Antonini è una donna serena, ma soprattutto una mamma single molto felice e di questo è contenta e fiera.