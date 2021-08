Ballando con le Stelle, il retroscena di Lucrezia Lando su Milly Carlucci: “Ero intimorita…”

Mancano ancora due mesi all’inizio della nuova edizione di Ballando con le Stelle ma il pubblico e i protagonisti dello show sembrano essere già in fermento. A confermarlo anche le parole della maestra Lucrezia Lando che ha raccontano un succulento retroscena del programma.

Maestra di danza a Ballando con le Stelle dal 2018, Lucrezia Lando è stata confermata anche per la prossima edizione dello show di Milly Carlucci dopo essere riuscita a conquistare la vittoria in coppia con Gilles Rocca nel 2020.

Il retroscena svelato da Lucrezia Lando

In una recente intervista al settimanale DiPiù, la ballerina ha avuto modo di raccontare alcuni retroscena della sua vita privata e di Ballando con le Stelle. In particolare Lucrezia ha ricordato quando è arrivata per la prima volta negli studi di Rai 1: “Ero intimidita trovandomi davanti ad una conduttrice del livello di Milly Carlucci ma lei e il resto dello staff mi hanno messa subito a mio agio”. Lucrezia ha inoltre aggiunto che entrare a far parte del cast di Ballando con le Stelle per lei è stata la realizzazione di un sogno essendo da sempre grande fan dello show.

La rottura con Marco De Angelis

Inoltre la ballerina ha raccontato di essere stata scelta direttamente da Milly Carlucci che ha avuto modo di notare il suo talento vedendo alcuni filmati e non facendosi sfuggire l’occasione l’ha voluta al suo fianco nel programma. La ballerina durante l’intervista ha anche fatto riferimento alla sua rottura con Marco De Angelis, collega ed ex fidanzato, affermando quanto sia stato fondamentale Ballando con le Stelle per credere di più in se stessa e sottolineando di volersi dedicare esclusivamente alla danza in questa fase della sua vita.

Le novità di Ballando con le Stelle 2021

La nuova edizione di Ballando con le Stelle, il cui inizio è previsto il 16 ottobre, sembra essere caratterizzata da tante novità. A partire dall’inaspettato addio al cast del programma del ballerino Raimondo Todaro. Non sono previsti cambiamenti al tavolo della giuria e c’è molto fermento riguardo ai nomi dei concorrenti che si sfideranno a colpi di danza.