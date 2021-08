Ballando con le Stelle, arriva il nome bomba dal Cantante Mascherato: ecco di chi si tratta

Nonostante manchino 2 mesi esatti all’inizio di Ballando con le Stelle, nelle ultime settimane sono emerse parecchie indiscrezioni riguardo i concorrenti di questa nuova edizione. Tra i possibili nomi che si sfideranno a colpi di danza anche lei. Scopriamo di chi si tratta.

In onda dal 2005, Ballando con le Stelle fin dalla sua prima edizione ha conquistato milioni di telespettatori e a distanza di 16 anni continua a farlo grazie alla straordinaria Milly Carlucci, ai giudici e ai concorrenti che anno per anno rendono lo show sempre più coinvolgente e appassionante.

La nuova edizione di Ballando con le Stelle

La prossima edizione dello show in onda su Rai 1, stando alle indiscrezioni, prevede parecchie novità soprattutto nel cast. Tra i cambiamenti più inaspettati l’addio di Raimondo Todaro, ballerino e maestro di danza che ha fatto parte del cast di Ballando con le Stelle fin dalla seconda edizione. Nessuna novità invece al tavolo dei giudici, che come annunciato dalla padrona di casa Milly Carlucci, sono stati confermati anche per la nuova stagione.

I concorrenti della nuova edizione di Ballando con Le Stelle

Ma l’annuncio più atteso per i fan dello show resta quello dei concorrenti in gara. Nelle ultime settimane sono emerse diverse ipotesi su alcuni dei nomi che faranno parte del programma, tra questi il cantante Morgan, come annunciato da TPI, l’attrice Valeria Fabrizi e la comica Sabina Guzzanti, secondo quanto rivelato da TvBlog, Fabio Galante e Federico Fashion Style, secondo Dagospia. Ma non finisce qui, infatti nelle ultime ore è emersa un’altra inaspettata ipotesi.

LEGGI ANCHE—>Ballando con le Stelle: Simone Di Pasquale contro Raimondo Todaro, il motivo

L’ipotesi direttamente da Il Cantante Mascherato

Stando alle indiscrezioni fornite dal portale TvBlog, a prendere parte alla nuova edizione di Ballando con le Stelle potrebbe esserci anche Mietta, cantante e attrice che nel 2021 ha preso parte a Il Cantante Mascherato, venendo eliminata dopo essere stata smascherata in finale. La cantante, inoltre, è attualmente impegnata con la promozione del suo nuovo singolo, Milano Bergamo, pubblicato il 16 luglio.