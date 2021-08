Ballando con le Stelle, Guillermo Mariotto sul caso Todaro: “Non vedo drammi”

Non sembrano destinate a placarsi le polemiche animate sui social in merito all’addio di Raimondo Todaro a Ballando con le stelle. Il ballerino che dal talent condotto da Milly Carlucci ha ottenuto popolarità ma anche numerose occasioni di lavoro ha deciso d’abbandonare la squadra della Rai ed accettare la proposta di Maria de Filippi d’assumere il ruolo di coach di ballo nella scuola d‘Amici. Una decisione quella di Todaro comunicata agli ormai ex colleghi di lavoro tramite social cosa che non è piaciuta a Milly Carlucci che avrebbe preferito essere messa al corrente dal ballerino in modo diretto.

Ballando con le stelle, Guillermo Mariotto giurato Doc

A commentare l’accaduto anche Guillermo Mariotto storico giurato del programma anche quest’anno confermato nel suo ruolo che a Nuovo tv ha riferito che non trova la decisione di Todaro anomala, anzi è convinto che come ballerini la loro mobilità artistica è più che contemplata: “Sono ballerini, banno e vengono, è normale che Raimondo vada a fare nuove esperienze. Non vedo drammi, è andata via anche la Titova, poi la Togni. Questo è nella natura delle cose.” Mariotto è convinto d’essere uno dei pilastri della giuria di Ballando con le stelle, quello che porta maggiore spensieratezza a tutto il contesto che a volte assume toni decisamente troppo seriosi.

Nelle ultime settimane era anche circolata la voce che lo stilista fosse stato sostituito da Milly Carlucci, notizia che oggi si conferma infondata visto che Mariotto non vede l’ora che il programma di vip non ballerini ricominci. Nel casto di Ballando ha una particolare amicizia con Samuel Peron e con Simone Di Pasquale anche se il suo carattere scherzoso gli permette d’andare d’accordo con tutti anche con i suoi colleghi giurati a volte eccessivamente pungenti.

LEGGI ANCHE -> Rosalinda Celentano che fine ha fatto la figlia di Adriano e Claudia Mori: da Ballando con le Stelle alla dolorosa scelta

Guillermo Mariotto: “Non perdo tempo a rispondere”

Stilista di successo nella maison Gattinoni Guillermo Mariotto adora il suo ruolo di giudice a Ballando con le stelle, una presenza la sua che sin dalla prima edizione ha animato gioiosamente il programma sdrammatizzandolo in molte occasioni. Eppure c’è chi come Giovanni Ciacci vorrebbe che la giuria di Ballando fosse cambiata totalmente, secondo l’esperto di stile l’unica che merita a rimanere è Carolyn Smith che ha le competenze opportune per giudicare i numeri delle stelle non ballerine professioniste.

Su Ciacci e le sue dichiarazioni Mariotto preferisce non rispondere la ritiene una perdita di tempo: “Se rispondo perdo tempo”. La prossima edizione di Ballando con le stelle è prossima a debuttare, fervono i preparativi e sono già stati i scelti i nomi dei vip che faranno parte del cast.