Federica Pellegrini, dalla separazione alla scoperta della malattia: le lacrime della nuotatrice

Anche chi non è appassionato di sport ha sicuramente sentito parlare di Federica Pellegrini, orgoglio italiano e campionessa indiscussa nella categoria del nuoto.

L’atleta, reduce da una fantastica performance alle olimpiadi, ha dovuto affrontare periodi tutt’altro che facili nel corso della sua vita: dalla fine della relazione con il nuotatore Filippo Magnini all’annuncio, avvenuto tramite social, di aver contratto il Covid poco prima di partire per Tokyo.

La fine della storia con Filippo

Federica pellegrini è stata legata sentimentalmente al suo collega Filippo Magnini. La coppia, infatti, ha vissuto una storia d’amore durata ben sei anni, dal 2011 al 2017. Relazione non facile, la loro, caratterizzata da periodi di quiete e momenti di forti litigi. Nonostante tutto, però, i due atleti sono rimasti insieme per molti anni, prendendo anche la decisione di andare a vivere insieme a Verona.

Unire vita privata e lavoro, tuttavia, non sempre risulta essere un’accoppiata vincente, tanto da portare i due ragazzi a decidere di mettere fine alla loro relazione.

Ad oggi, entrambi sono riusciti a voltare pagina: Filippo è convolato a nozze con la showgirl Giorgia Palmas, con la quale ha avuto anche una splendida bambina, Mia. Federica, invece, ha ritrovato il sorriso insieme al suo allenatore, Matteo Giunta.

Mentre il suo ex fidanzato ha scelto di vivere la storia con Giorgia alla luce del sole, la Pellegrini ha deciso di rendere pubblico il legame con il suo attuale compagno solo ultimamente, per evitare che la vita privata si andasse a scontrare, nuovamente, con la sua carriera.

Il dramma del Covid

Come noi tutti sappiamo, nel corso del 2020 il mondo ha subito una grave battuta d’arresto causata dalla pandemia da Covid19. Il comparto dello spettacolo, dello sport e molte altre attività hanno dovuto sospendere ogni progetto lavorativo in programma. Tante sono state le persone contagiate dal virus, tra cui anche la nostra Federica Pellegrini.

L’annuncio della malattia è arrivato da Federica stessa alcune settimane prima di partire per le olimpiadi; sul suo account social, l’atleta ha raccontato in lacrime come ha scoperto di essere positiva: “Durante una sessione di allenamento sono uscita perché avevo molti dolori, tornata a casa nel pomeriggio ho cominciato ad avere mal di gola, e ovviamente non sono più andata in piscina”.

Per fortuna tutto è andato per il meglio, e Federica ha potuto partecipare alle olimpiadi: ha preso parte a due gare individuali e tre staffette, raggiungendo, come sempre, ottimi risultati.