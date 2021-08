Barbara D’Urso, il dettaglio che non sfugge ai fan: chi si è sposato?

Barbara D’Urso, una delle conduttrici più chiacchierate e seguite del panorama televisivo italiano, potrebbe aver compiuto il grande passo. Scopriamo di cosa si tratta.

Nata a Napoli nel maggio del 1957, Barbara ha debuttato nel mondo dello spettacolo come showgirl nel 1977 su Telemilano 58. L’anno successivo è approdata in casa Rai dove è entrata a far parte del cast di Stryx, programma in onda sul secondo canale. Nel giro di pochi anni Barbara è riuscita a conquistare la fiducia dei produttori e del pubblico da casa diventando una delle conduttrici più popolari del nostro paese.

Barbara D’Urso su Instagram

La conduttrice di Live non è la D’Urso, oltre ad essere un volto molto presente sul piccolo schermo, è anche attiva sui social network, in particolare su Instagram dove conta quasi tre milioni di follower con cui ama condividere alcuni momenti della sua vita privata e momenti di lavoro. Nelle ultime ore la presentatrice ha condiviso cinque scatti che ha colpito fin da subito i suoi numerosi fan che non si sono fatti sfuggire un importante dettaglio.

Il dettaglio che non è sfuggito ai fan

Nelle foto, Barbara si è mostrata di schiena rivolta verso un meraviglioso prato con tanti alberi trasmettendo un senso di pace e serenità. Ma il dettaglio che non è sfuggito ai fan riguarda uno degli scatti in cui è possibile notare come la conduttrice indossi una fede nuziale. Gli utenti si sono subito scatenati con centinaia di commenti riguardo un possibile matrimonio del volto di Canale 5. Il mistero è stato inoltre alimentato dall’assenza di una descrizione nel post da lei pubblicato.

La spiegazione dei fan

Nonostante le ipotesi dei follower, i fan più attenti hanno provveduto a dare spiegazioni notando come Barbara indossi l’anello nella mano destra e precisando che si tratti della fede nuziale appartenuta alla madre e che la conduttrice porta sempre con se in suo ricordo, come lei stessa ha raccontato in svariate interviste.