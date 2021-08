Retroscena Raz Degan, altro che GFVIP. Da non crederci

Fervono i preparativi sulla prossima edizione del Grande Fratello Vip alla cui conduzione è stato confermato Alfonso Signori affiancato nel ruolo d’opinionisti d’Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Il reality di Cinecittà andrà in onda dal prossimo 13 Settembre e nonostante manchino poche settimane ancora circolano nomi più o meno attendibili che potrebbero entrare nella casa: il cast ufficiale non è stato ancora rivelato e i rumors sulla presenza o meno d’alcuni vip sono sempre più insistenti.

Raz Degan cachet troppo alto per partecipare a GFVIP

Nei giorni scorsi Raz Degan, ex modello ma soprattutto ex naufrago dell‘Isola dei Famosi ha voluto precisare che non farà parte degli inquilini della casa del GFVIP, non contento il bel israeliano adottato in Italia non ha mancato di criticare il programma d’Alfonso Signorini definendolo addirittura spazzatura: “Girano articoli che dovrei entrare in una casa piena di spazzatura, che neanche il più grosso camion dello spurgo riuscirebbe a pulire o scrostare 🤠É solo fake news… passiamo avanti .” Parole quelle dell’ex compagno di Paola Barale che non sono passate inosservate e che oggi sembrano essere smentite da Davide Maggio che sul suo sito ha rivelato un retroscena inaspettato sull’assenza di Degan al reality di Canale 5.

Maggio sostiene che la trattativa per diventare un concorrente ufficiale del GFVIP Raz Degan l’avrebbe intrapresa ma non è stato raggiunto un accordo fra le parti: “E sì, in barba a post Instagram, pubblicati dal diretto interessato, la trattativa per entrare nella Casa più spiata d’Italia c’è stata ma non è andata a buon fine”. L’ex modello avrebbe infatti richiesto un cachet eccessivamente esoso che non ha trovato consensi da parte della produzione del reality: “La richiesta di 500.000 euro per soli 30 giorni di permanenza nella Casa è stata rispedita al mittente e… arrivederci e grazie.”

Raz Degan e GFVIP. qual è il retroscena inedito

A quanto pare Raz Degan non avrebbe rifiutato il GFVIP perchè non ritiene il reality all’altezza delle sue aspettative ma solo perchè le sue richieste economiche sono state considerate eccessive. Il sito di Davide Maggio non esita a rivelare il retroscena inedito che svelerebbe la verità di una trattativa che c’è stata e che non ha portato ad un esito positivo, diversa cosa è definire un format così popolare che può piacere o meno non adeguato alla propria persona:

“Ora, che un personaggio non voglia prendere parte al reality show di Canale 5 è una scelta sacrosanta. Che si alzi la posta in gioco e i giochi non vadano come si desidera e poi si ‘difenda’ la propria immagine di ‘troppo figo per partecipare ad una casa piena di spazzatura’ (cit.) ci fa ridere parecchio”. Raz Degan risponderà alla provocazione? Chiarirà la sua posizione? Non resta che attendere la reazione dell’ex modello.