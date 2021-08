Royal Family, spunta una foto di due bimbi che diventerà iconica: ecco chi sono

Da un po’ di tempo a questa parte, la Royal Family non rispecchia di certo l’idillio della famiglia perfetta. Litigi e pettegolezzi, infatti, sono all’ordine del giorno a Buckingham Palace da quando Harry, secondogenito di Lady D, ha deciso di allontanarsi insieme a Meghan e trasferirsi in America. Un tempo, però, vi era un periodo che tra i Windsor regnava pace e amore, specialmente tra fratelli.

Due bellissimi bambini, sorridenti e spensierati, che si guardano e si tengono la mano in segno di un amore incondizionato. Questa foto, destinata a diventare virale, è stata pubblicata dal profilo Instagram ufficiale di Clarence House, e ritrae il principe Carlo insieme alla sua sorella minore, la principessa Anna.

Il gesto del principe Carlo nei confronti della sorella Anna

Il 15 agosto 1950 venne al mondo Anna, sorella del principe Carlo, sedicesima in linea di successione al trono e unica figlia femmina della regina Elisabetta e del principe Filippo. La foto, in bianco e nero, è stata postata proprio in occasione del settantunesimo compleanno della principessa reale.

Nonostante tutti gli impegni e le diatribe riguardo l’ascesa al trono degli eredi, il principe Carlo e la principessa Anna continuano, ancora oggi, ad avere un bellissimo rapporto, caratterizzato da stima, affetto e fiducia reciproca. Sui social, ovviamente, gli utenti del Web hanno subito commentato la foto dei piccoli principi, facendo maggiormente emergere tutta la tenerezza e la dolcezza che traspare dai loro sguardi.

Alcune curiosità sulla principessa Anna

Non tutti sapranno che la principessa Anna, oltre a essere molto attiva negli affari reali, è anche una grandissima amante dello sport. Appassionata di equitazione, la secondogenita della regina Elisabetta II ha praticato questa disciplina a livello agonistico, vincendo due medaglie d’argento e, nel 1971, anche il titolo europeo. La passione per le attività sportive ha segnato positivamente anche tutti gli impegni pubblici ai quali la principessa ha dato il suo contributo. Nel 1969, infatti, Anna si è battuta per l’apertura di una scuola a Shropshire che prevedesse una particolare attenzione all’attività sportiva da parte di insegnanti e alunni.

In ambito privato, invece, la vita della principessa è stata segnata da ben due matrimoni. Le prime nozze, avvenute nel 1973 con il luogotenente Mark Phillips, sono terminate con il processo di divorzio nel 1992. Da questa prima storia d’amore sono nati due figli: Peter e Zara. In seconde nozze, invece, la principessa ha sposato Timothy Laurence, comandante della Royal Navy.