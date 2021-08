Erano gli anni del mitico Piper, riuscite a riconoscere il personaggio unico nel suo genere in foto?

Il Piper è una delle discoteche più famose d’Italia. Fu fondata da Alberigo Crocetta, da Giancarlo Bornigia e da Alessandro Diotallevi. Situata di fronte al quartiere Coppedè, fu inaugurata il 17 febbraio 1965. In poco tempo è diventato luogo prediletto della bella vita romana, accogliendo sia personaggi del mondo dello spettacolo che dell’arte. Sul palco si sono esibiti tanti artisti d’eccezione, come la bellissima donna che compare nella foto. Molti hanno già capito di chi si tratta.

Dal Piper al mondo del cinema

La donna in questione non è altro che Sandra Milo. Nata a Tunisi l’11 marzo 1933, ha vissuto i primi anni di vita nei pressi di Pisa, dove ha frequentato le scuole elementari. All’età di 15 anni, ha sposato il marchese Cesare Rodighiero. L’idillio è durato poco dal momento che si sono separati dopo pochi giorni. Ha esordito al cinema accanto ad Alberto Sordi in Lo scapolo di Antonio Pietrangeli. Da allora la sua carriera di attrice è decollata. Il primo ruolo importante è arrivato nel 1959 grazie al produttore greco Moris Ergas, il quale è diventato suo marito. Ne Il generale Della Rovere, regia di Roberto Rossellini, ha indossato le vesti di una prostituta accanto a Vittorio De Sica. Un altro ruolo importante è stato quello, nel 1960, in Adua e le compagne di Antonio Pietrangeli. Nello stesso anno ha preso parte al cast Asfalto che scotta, con Lino Ventura e Jean-Paul Belmondo. Questa serie di successi le hanno spianato la strada per diventare un pilastro fondamentale del cinema italiano. Nel 1961 è stata anche protagonista di Fantasmi a Roma con Eduardo De Filippo, Vittorio Gassman e Marcello Mastroianni.

La carriera televisiva e teatrale

Per quanto riguarda la carriera televisiva, ha condotto Studio uno nel 1966. Tra il 1985 e il 1989 ha condotto Piccoli fan, una trasmissione pomeridiana per bambini. Una volta lasciata la Rai, tra il 1991 e il 1992 ha condotto il quiz Cari genitori in onda su Rete 4. Purtroppo ha avuto dei problemi con il governo di Teheran che le ha negato il visto turistico per il transito del paese nel 1995. Il motivo? Aveva dichiarato in una televisione privata iraniana di avere una vasta collezione di slip. Nel 2001 è stata opinionista fissa de La vita in diretta, poi nel 2006 ha recitato nella commedia 8 donne e un mistero. Nell’anno 2007 è stata anche protagonista, con Barbara D’Urso e Maurizio Micheli, della commedia teatrale Il letto ovale.

Un’artista a tutto tondo

Sandra Milo è stata anche una concorrente de L’isola dei famosi 7 nel 2010. Nel programma La pupa e il secchione – E viceversa ha avuto il ruolo di giudice e spesso conversa con Barbara D’Urso nei suoi salotti televisivi. Tutti sono concordi nel dire che si tratta di una vera professionista con un curriculum degno di tutto rispetto. Inoltre lo scorrere del tempo sembra non aver influenzato minimamente la sua bellezza.

