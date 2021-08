Michelle Hunziker, la drammatica storia familiare: “Diagnosticato un tumore al cervello”

Michelle Hunziker è una delle donne del mondo dello spettacolo più amate dagli italiani. Nota per la sua coinvolgente risata, non ha avuto vita facile. Non a caso non ha mai raccontato di un dramma che ha vissuto con la sua famiglia. La delicata faccenda riguarda un membro in particolare che non vede da anni.

Un passato drammatico per Michelle Hunziker

Michelle Hunziker regala tanti sorrisi a pubblico della Mediaset grazie alla sua bella personalità. Secondo gli italiani è un artista a tutto tondo perché oltre alla professionalità indiscussa, è dotata di fascino e di grande simpatia. Un mix perfetto che garantisce un successo assicurato. Di recente è stata al timone della conduzione di All togheter now! e probabilmente la rivedremo nella prossima edizione con Francesco Renga, J-Az, Anna Tatangelo e Rita Pavone. Purtroppo negli anni precedenti non ha vissuto dei momenti. In primis ha superato con difficoltà il divorzio con Eros Ramazzotti e a seguire ha dovuto fare i conti con la setta che aveva stravolto totalmente la sua vita. Per fortuna ha riacquistato la serenità interiore grazie anche all’amore della figlia Aurora. In un secondo momento ha conosciuto Tomaso Trussardi che ha reso padre di due splendide bambine: Sole e Celeste. Nonostante sia circondata da tanto affetto, c’è un qualcosa che la tormenta tuttora. Si tratta del fratello Andrea e del loro rapporto burrascoso.

“Fortunatamente il peggio è passato, il male è stato rimosso”

L’uomo ha consegnato una lettera a settimanale DiPiùTv, in cui si è lamentato dell’ assenza della sorella in un momento delicato: “Cinque anni fa mi hanno diagnosticato un tumore al cervello. Sono sordo e quasi muto. Fortunatamente il peggio è passato, il male è stato rimosso. Ma perché mi hai cancellato dalla tua vita? Sembra come se per te io non esistessi. Ti voglio ancora bene, sono quasi 10 anni che non mi cerchi non ti fai viva, ma nonostante questo io ti perdono, ti aspetto, sono qui e voglio riabbracciarti”. Ecco le commoventi parole utilizzate da Andrea Hunziker, nato dal primo matrimonio del padre Rodolfo. In effetti gli italiani si chiedono perché Michelle non abbia mai parlato di lui, dato che ha sempre dichiarato di avere un rapporto affiatato con i membri della sua famiglia.

Arriverà la replica?

Secondo fonti attendibili pare che Michelle e Andrea si siano riavvicinati dopo la morte del padre. Poi qualcosa ha determinato un altro allontanamento al punto tale da interrompere definitivamente i rapporti. Dopo aver letto la lettera dell’uomo, in tanti si stanno chiedendo cosa possa essere accaduto. La diretta interessata interverrà per spiegare come stanno realmente le cose? Per scoprirlo non ci resta che attendere.

