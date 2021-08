Retroscena Charlène di Monaco: dalla presunta crisi alle molteplici operazioni, e lei si mostra così

Continua il giallo sulla presunta crisi di coppia tra il principe Alberto II di Monaco e consorte, sua altezza serenissima Charlène Wittstock. Come ormai tutti saprete, dal mese di marzo la principessa si trova in Sud Africa, suo paese d’origine, a causa di un’infezione sopraggiunta dopo un intervento chirurgico.

Da quando Charlène non risiede più a palazzo, molti utenti del Web (e non solo) hanno iniziato a sospettare che qualcosa nel loro rapporto si sia incrinato. Scopriamo insieme le ultime novità.

Charlène cerca casa?

Tante sono state le illazioni fatte sulla lunga assenza dal principato di sua altezza. Charlène Wittstock, tuttavia, ha sempre smentito ogni pettegolezzo riguardo un’eventuale crisi tra lei e il principe, come raccontato anche al giornale sudafricano News24. Durante quell’intervista, sua altezza ha più volte sottolineato quanto per lei fosse difficile affrontare questo brutto periodo lontano dai suoi bambini e da suo marito. I suoi profili social, però, dimostrerebbero il contrario.

La riconoscete? Sì, è proprio lei, la nostra principessa Charlène che, sul suo account Instagram ufficiale, continua a pubblicare foto che la ritraggono molto diversa da come tutti noi la ricordiamo. Un altro dettaglio importante giunto all’occhio degli utenti più esperti, risale al giorno del decimo anniversario di matrimonio dei regnanti. Sua altezza, infatti, ha dedicato solo un post inerente al matrimonio con Alberto, prediligendo, invece, la pubblicazione di scatti che non rappresentano di certo l’etichetta richiesta a palazzo.

Un altro tassello che si aggiunge a questo enorme puzzle di dubbi e supposizioni è un’affermazione fatta dal giornale tedesco Bunte, il quale ha riportato una notizia che ha lasciato tutti senza fiato. Secondo quanto riportato dal giornale, infatti, sembrerebbe che la principessa Charlène stia cercando casa proprio a Johannesburg. Per il momento si tratta solo di voci di corridoio, e per scoprire le sorti della famiglia reale monegasca non ci resta che aspettare ulteriori aggiornamenti.

Leggi anche—>Orietta Berti indossa sempre la parrucca, ora vi spieghiamo il retroscena

Leggi anche–Uomini e Donne “addio”, rivoluzione per Maria De Filippi: cosa accadrà

Le condizioni di salute della principessa

Venerdì 13 agosto Charlène Wittstock si è sottoposta a un nuovo intervento, durato circa quattro ore, come annunciato dall’ufficio stampa del principe Alberto II di Monaco. Non è dato sapere, per ora, quanto ancora durerà l’assenza della principessa dal castello, ma sempre tramite un comunicato ufficiale, la famiglia ha annunciato di raggiungere presto sua altezza in Sud Africa.

“S.A.S. principe Alberto e i loro figli, il principe ereditario Jacques e la principessa Gabriella la raggiungeranno durante il suo periodo di convalescenza.” Sono queste le parole con le quali si annuncia l’imminente spostamento di tutta la famiglia.

Qualche ora dopo l’intervento, viene diffuso un nuovo comunicato stampa per tranquillizzare gli utenti riguardo le condizioni di salute di sua altezza: “L’intervento è andato bene, la principessa Charlène si riposa e noi pensiamo a lei teneramente”.