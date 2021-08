Orietta Berti indossa sempre la parrucca, ora vi spieghiamo il retroscena

Ognuno di noi è solito adottare un proprio stile. C’è chi predilige outfit più eleganti, chi ama vestire casual e chi presta particolare attenzione alla propria acconciatura. Uno dei personaggi che sembrerebbe riservare una particolare attenzione proprio alla cura dei capelli è la cantante Orietta Berti.

Stesso colore di capelli, stessa acconciatura e stesso taglio: è così che l’usignolo di Cavriago si presenta al pubblico fin dalle prime apparizioni televisive. In tanti, sicuramente, vi sarete chiesti quale sia il metodo utilizzato da Orietta per avere capelli sempre in ordine, sani e lucenti. Ecco svelato il segreto della sua pettinatura sempre impeccabile.

Orietta Berti indossa la parrucca?

Sono tanti i pettegolezzi che vedono protagonisti personaggi celebri del mondo dello spettacolo. Questa volta è il turno di Orietta Berti e della sua perfetta acconciatura. Voci di corridoio affermerebbero che la nostra Orietta non sopporti apparire con i capelli in disordine. Quale modo migliore per ovviare a questo problema, se non l’utilizzo di una parrucca?

Proprio così. Sembrerebbe essere questo il segreto di bellezza adottato dalla cantante per avere un aspetto impeccabile in ogni occasione.

Altro grande problema che affligge tutte le donne riguarda i danni che, a lungo termine, tinte e composti troppo aggressivi (come la lacca, ad esempio) possono arrecare ai capelli. Orietta Berti, sempre attenta alla cura del proprio aspetto, avrebbe pensato anche a questo. Oltre a non avere mai un capello fuori posto, la parrucca di certo aiuterebbe i capelli di Orietta a non essere troppo stressati dal continuo utilizzo di prodotti. Queste voci non sono mai state né smentite né confermate, ma una cosa è certa: da un’esperta di look come Orietta Berti ci si potrebbe aspettare di tutto!

Orietta, sempre al passo con i tempi

Dagli inizi degli anni sessanta Orietta Berti continua a regalarci, con le sue apparizioni televisive, splendide canzoni e una simpatia senza eguali. Nonostante tutti i cambiamenti che si sono susseguiti di epoca in epoca, la cantante è sempre riuscita a stupirci con la sua abilità di adattarsi in ogni tipo di situazione.

L’ultima dimostrazione è arrivata proprio questa estate. Su tutte le piattaforme streaming possiamo ascoltare e ballare il suo ultimo brano, Mille, cantato insieme a due artisti contemporanei per eccellenza: Fedez e Achille Lauro. L’unione tra questi tre grandi delle musica ha dato vita a uno dei tormentoni della stagione estiva 2021.

Sempre sul pezzo e sempre attenta ai dettagli, Orietta Berti è sicuramente uno dei personaggi più amati della televisione italiana.