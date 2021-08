Ezio Greggio, dolore per il conduttore di Striscia: il lutto

Ezio Greggio è uno dei conduttori più amati dal pubblico italiano. Da sempre è al timone della conduzione di Striscia la notizia accanto al suo inseparabile compagno Enzo Iacchetti. Purtroppo nelle ultime ore ha fatto un triste annuncio per via della perdita di una cara persona. Ecco di chi si tratta.

Lutto per Ezio Greggio e il mondo dello spettacolo

Ezio Greggio è entrato nel cuore dei telespettatori sia grazie alla sua professionalità che alla bella personalità. Nel corso della sua carriera ha regalato sorrisi e continua a farlo tuttora, seppur lontano dal piccolo schermo. Essendo un personaggio pubblico, tende a condividere degli scatti della sua quotidianità sul social. Di recente, però, ha fatto un triste annuncio che riguarda la morte di una cara persona. Si tratta del comico Gianfranco D’Angelo, deceduto nella notte fra il 14 e il 15 agosto al Policlinico Gemelli di Roma. Secondo quanto riportato dai giornali, una breve malattia gli avrebbe procurato la morte. Il 19 agosto avrebbe spento 85 candeline, ma purtroppo non festeggerà il suo compleanno. Attraverso la pagina di Fanpage.it il noto conduttore ha voluto esprimere un suo pensiero e inevitabile è stata la lacrima.

“Ci lascia un esempio di grande professionalità”

Insieme erano al timone della conduzione di Drive in e Striscia la notizia. Al pubblico piaceva la loro sintonia perché genuina e spontanea. “Il segreto era un affiatamento dovuto a una grande ironia che avevamo entrambi. Quando ci divertivamo noi si divertiva il pubblico…Ci lascia un esempio di grande professionalità e la forza da leone con la quale affrontava la vita…Basta che si vedano una puntata qualsiasi di Drive In e capiranno quant’era bravo il mio Frankie”, ecco cosa ha riportato il conduttore sul web. Inoltre ci ha tenuto a precisare che alcune notizie sul conto di Gianfranco D’Angelo sono del tutto errate.

Leggi anche -> Ezio Greggio furioso: botta e risposta al vetriolo con un fan, il caso

“Lui dal palco alla fine mi salutava”

In poche parole girava voce che l’uomo vivesse una situazione spiacevole dovuta dal fatto di non avere più avuto un piccolo spazio nella televisione italiana. Ezio Greggio è intervenuto per mettere in chiaro la faccenda: “Di solito io ero in onda con Striscia e lui veniva a Milano con la sua commedia. Andavo sempre a vederlo e lui dal palco alla fine mi salutava”. Così dicendo ha dichiarato che non gli mancava il lavoro. Si stava dedicando al teatro, una sua grande passione. Molti hanno chiesto cosa si sono detti nell’ultima telefonata, ma Ezio Greggio ha preferito non rivelare il contenuto. Sicuramente si saranno lasciati andare in tante risate. Non avranno fatto eccezione nemmeno stavolta.

Leggi anche -> Striscia la Notizia, lei è la fidanzata di uno dei conduttori più amati: hanno 39 anni di differenza