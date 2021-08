Uno dei giganti più amati dagli italiani, ecco qui da bambino. Lo avete riconosciuto?

Sguardo fisso alla fotocamera e guance paffutelle, in questo scatto è irriconoscibile ma oggi si tratta di uno dei nomi più importanti dello spettacolo italiano. Ecco di chi si tratta.

Il bambino nello scatto è Adriano Celentano, cantante, attore e artista dalle mille sfaccettature che grazie al talento e al suo carisma è riuscito a conquistare gli italiani diventando una delle leggende del mondo dello spettacolo.

Gli inizi di Adriano Celentano

Nato a Milano il 6 gennaio del 1938, Adriano Celentano inizia ad avvicinarsi al mondo della musica da adolescente, imparando a suonare la chitarra all’età di 15 anni. Il suo amore per questa disciplina viene alimentato dalla visione del film, Il seme della violenza che nel 1955 permette al cantante di conoscere il rock and roll. La passione per la musica e per questo genere lo portano a formare un gruppo, I Rock Boys con cui darà il via alle prime esperienze da cantante in giro per l’Italia. Il successo per Celentano arriva grazie alla collaborazione con Ezio Leoni, arrangiatore e direttore artistico della Jolly.

Il successo di 24 mila baci

Indubbiamente uno dei brani di maggiore successo di Adriano Celentano è 24 mila baci, presentato dall’artista durante il Festival di Sanremo del 1961 in coppia con Little Tony. Nonostante nello stesso periodo il cantante milanese fosse impegnato con la leva militare, riesce comunque a prendere parte alla kermesse grazie a una dispensa speciale firmata dal ministro della difesa, Giulio Andreotti. Il brano presentato dalla coppia Celentano Little Tony ottiene il primo posto in classifica per 5 settimane consecutive arrivando a vendere mezzo milione di copie.

Adriano Celentano oggi

Adriano Celentano nel corso della sua carriera ha ottenuto innumerevoli successi diventando uno dei nomi più importanti e apprezzati del panorama italiano. Nonostante oggi, a causa della sua età, sia molto meno presente sul piccolo schermo si tratta di un punto di riferimento che a distanza di anni riesce ancora a divertire e emozionare gli italiani.