Salmo senza freni replica alle polemiche e attacca Fedez: parli da politico e mi stai sul ca** | VIDEO

Da qualche giorno sui social si sta scatenando il putiferio in seguito a un concerto fatto a Olbia dal rapper Salmo. Tanti sono i cantanti che hanno espresso un loro parere sulla faccenda e tra questi c’è Fedez. Non a caso c’è stata una polemica tra i due artisti. Ecco spiegato tutto nel dettaglio.

Salmo una furia sul web: “Mi sono battuto per le mie idee”

Salmo ha voluto esibirsi al concerto che si è tenuto in Sardegna, ragion per cui ha ricevuto delle critiche perché non è stato rispettato il distanziamento. “La mia idea iniziale era fare protesta contro le regole patetiche e ridicole che imposto lo stato per i concerti…A me non va di fare le live in maniera molto triste e vedere le persone distanziate e con la mascherina…Ho fatto l’ipocrita e lo so, però mi sono battuto per le mie idee, perché le regole non vanno bene… Alcuni dei miei colleghi non l’hanno pensata come me, ovviamente ognuno è libero di esprimere la propria opinione. Ma sappiate che per voi è una sconfitta artistica. Perché questa cosa dovevate farlo anche voi”, ecco una parte del lungo sfogo condiviso su Instagram. Ha voluto spiegare come è nato il live di venerdì scorso per poi puntare il dito contro Fedez. Come sempre, non ha fatto alcun giro di parole realizzando un video su TikTok.

“Quando parlo con te, parlo con un’artista o un politico?”

“Come fate a non rendervi conto che una cosa del genere fatta alle spalle di chi con sacrificio rispetta le regole, nella regione con la più alta incidenza di ricoveri legati al Covid, non farà altro che peggiorare le condizioni della nostra amata Sardegna”. Fedez si è fatto sentire perché indignato da quanto accaduto. C’è stata subito una replica di Salmo: “Mi stai sul c***o e io questa cosa non te l’ho mai nascosta, però penso che tu sia un ottimo politico ed è quello che devi fare. Te lo auguro. Ecco perché ti ho chiesto un consiglio su come organizzare una raccolta fondi per aiutare la Sardegna perché in quello tu sei bravissimo…però sono sincero non volevo avere niente a che fare con te. Volevo chiederti: quando parlo con te, parlo con un’artista o un politico? Lo vorrei capire perché per me non sei un artista. Buone vacanze e fai come se fossi a casa mia”. Ha concluso con una frecciatina che non è passata inosservata agli utenti social più attenti.

La replica di Alessandra Amoroso

Oltre a Fedez, anche l’ex vincitrice di Amici si è esposta sull’argomento: “Se la tua serata aveva l’intento di una raccolta fondi (giustamente per la tua regione) e per dare voce al nostro settore, ci tengo a dirti che qualcosa è andato DAVVERO storto… Nel rispetto di tante persone credo sia opportuna una tua spiegazione. Grazie”.

