Matrimonio a prima vista: un’altra coppia si è detta addio | spariscono le foto di lui dai social

Matrimonio a Prima Vista, uno dei programmi più apprezzati e seguiti degli ultimi anni, è stato al centro del dibattitto poiché nonostante le premesse del programma ha spesso fallito portando molte delle coppie formate a separarsi una volta spente le telecamere. E’ questo il caso di altri due ex concorrenti, scopriamo di chi si tratta.

Trasmesso in Italia dal 2016, Matrimonio a Prima Vista è ormai un successo di portata mondiale in onda da molti anni in paesi come il Regno Unito, gli Stati Uniti e l’Australia.

Matrimonio a Prima Vista

Nel corso dello show sei concorrenti totalmente sconosciuti vengono abbinati tra loro, formando delle coppie che arriveranno all’altare e dovranno giurarsi amore eterno a prima vista. La scelta delle persone che formeranno le coppie non è ovviamente casuale ma si tratta di una selezione accurata svolta da tre professionisti tra cui un sessuologo, uno psicologo e uno psicoterapeuta.

La fine di un altro matrimonio

Nonostante le premesse dello show, nel corso degli anni sono molte le coppie che non appena concluso il programma hanno preso strade diverse optando per la separazione a causa di incomprensioni e incompatibilità. Tra queste anche la coppia formata nella versione australiana del programma da Lizzie Sobinoff e Sebastian, personal trainer 31enne. Ad annunciare la separazione è stata proprio Lizzie che ha comunicato ai propri follower la scelta fatta scrivendo: “Abbiamo deciso di comune accordo di porre fine alla nostra relazione. Vogliamo ringraziare tutti per l’infinito supporto che abbiamo ricevuto nelle nostre piattaforme. (…) Stiamo attraversando questo periodo al meglio delle nostre capacità”.

Matrimonio a Prima Vista Italia 7

Nel frattempo la settima stagione di Matrimonio a Prima Vista Italia è iniziata e sembra che non stiano mancando colpi di scena e storie coinvolgenti. I concorrenti selezionati per questa edizione sono: Martina Granoni e Davide Graceffa, Dalila Cantagallo e Manuel Felici, Jessica Gregorio e Sergio Capozzi. Per scoprire quale sarà il destino di queste coppie non resta che aspettare e seguire le prossime puntate.