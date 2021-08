Fedez per l’inclusione e dei più poveri, ma lui è un autentico milionario: i numeri da capogiro

Uno degli artisti più amati del panorama musicale italiano è sicuramente Fedez. Il marito di Chiara Ferragni, oltre ad essere un cantante amato dalle nuove generazioni, è reduce dal grande successo estivo con il collega Achille Lauro e la cantante Orietta Berti con il brano Mille. Hanno superato quota 50 milioni di visualizzazioni su YouTube e milioni milioni di accessi su Spotify. Le lotte di Fedez oggi come oggi sono anche da ricondurre ai più deboli e non solo al mondo dello spettacolo.

Fedez, un cantante portavoce dei deboli

Fedez, spesso e volentieri, si è ritrovato in diatribe più o meno aspre con vari personaggi della politica e della televisione. Ha sempre utilizzato le parole giuste, ma a volte non si è risparmiato in critiche contro sperperi e soprattutto contro coloro che non vengono accettati dalla società. Nonostante sia spesso dalla parte dei più deboli, soprattutto di coloro che hanno difficoltà economiche, il cantante milanese vanta tanti patrimoni al punto da far levitare i suoi introiti. Al di là delle sue ricchezze personali, non ha mai spifferato ai quattro venti la sua ricchezza. La si può intravedere dalle storie pubblicate su Instagram e dai video di Tik tok realizzati sia da lui che dalla moglie Chiara. I genitori di Leone e Vittoria sono innamorati più che mai e lottano ormai da tantissimi anni per aiutare le persone più deboli. Ciò ha avuto come conseguenza ricevere delle critiche come è successo in tempi non sospetti con politici del calibro di Matteo Renzi e Matteo Salvini.

Critiche costanti sul web

Fedez si è reso famoso ora negli ultimi anni anche di slogan per l’inclusione a favore dei diritti lgbt e anche di coloro che hanno diverse difficoltà economiche. Secondo alcuni il suo intento è solo quello di farsi pubblicità mentre secondo altri con questo suo modo di fare lui riesce a sensibilizzare le folle soprattutto grazie anche alla grandissima popolarità di Chiara, la quale rende tutto più nitido e reale. Sui social network ci sono molti che lo attaccano, ma non per questo si lascia intimorire. La sua forza vi siete proprio in questo suo modo di fare alternativo e mai scontato. Stesso discorso vale anche per la sua carriera artistica. Non a caso è tra i più apprezzati artisti più apprezzati del momento. Con Achille Lauro e Orietta Berti sta facendo ballare cantare tutti sulle spiagge italiane.

Un patrimonio da capogiro

Fedez è partito dalla musica per poi diventare imprenditore e icona glamour. Attualmente manda avanti un business milionario al punto tale da incassare più di 1.000.000 di euro nell’anno 2020. In soli otto mesi la sua società ha fatturato 8.000.000 e grazie ad alcuni impegni televisivi ha guadagnato 800.000. Nonostante tutto si prodiga sempre con la moglie per il prossimo, infatti hanno dato un enorme contributo nel periodo del primo lockdown sostenendo economicamente gli ospedali del capoluogo lombardo.

