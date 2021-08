Retroscena Diletta Leotta c’era la torta per i 30 anni ma il vuoto si è sentito

Party da sogno per Diletta Leotta che ha festeggiato nella giornata di ieri il suo trentesimo compleanno. Una festa organizzata nei minimi dettagli dove la giornalista di Dazn prossima ad affrontare la prossima stagione televisiva in perfetta forma e con tanti progetti da realizzare è stata festeggiata d’amici e parenti con passione e affetto. Il party seguito dai fans anche sui social è stato preceduto da una serie di storie pubblicate su Instagram dove la Leotta ha commentato i preparativi dell’evento a cui molti vip e non solo hanno partecipato.

Diletta Leotta compleanno: “E sono solo 30”

Location perfetta ma soprattutto outfit super sensuale e elegante Diletta non ha potuto fare a meno di mostrarsi in tutta la sua bellezza. Gli scatti del momento in cui spegne le candeline sulla torta sono stati tra quelli più visualizzati e e mostrano la showgirl con il suo bellissimo abito che mette in evidenza il suo prosperoso lato A felice e serena nonostante i suoi 30 anni. “E sono solo 30 ✨” ha scritto la giornalista sportiva fiera d’aver raggiunto un’età più matura e consapevole. Presente al white party organizzato nella casa dei genitori a bordo piscina moltissimi vip come Elodie che ha anche cantato, Rossella Fiammingo, reduce dal bronzo olimpico, e Daniele Battaglia suo collega in radio che non ha mancato di dedicarle alcune parole.

Felice e entusiasta per il suo compleanno Diletta Leotta ha anche ricevuto gli auguri social di molti volti noti come Giulia Salemi e d’altrettanti followers che la seguono fedeli. In molti hanno però notato l’assenza al prestigioso party di Can Yaman con cui ufficialmente la showgirl fa coppia fissa dallo scorso inverno. I due sono più volte apparsi insieme sui social e hanno garantito che il loro amore fosse reale nonostante qualcuno abbia insinuato il sospetto che la relazione fosse creata a tavolino. Dopo alcuni giorni di vacanza insieme, Diletta è anche andata in Turchia a conoscere la famiglia del bel attore, i due non si sono più visti e questo ha fatto pensare ad un addio che ad oggi appare definitivo visto l’assenza dell’interprete di Daydreamer ai festeggiamenti della giornalista.

Diletta Leotta compleanno senza Can Yaman

Can Yaman non era presente al compleanno di Diletta Leotta ne tanto meno è apparso un messaggio social dell’attore alla sua presunta fidanzata. L’assenza del bel artista turco ha destato più di un sospetto e ha riacceso il gossip sulla coppia che ha quanto pare ha posto la parola fine alla relazione.

Per il momento la Leotta e Yaman, che è prossimo a girare una fiction made in Italy affiancato da Francesca Chillemi, sono ancora una coppia. I due non hanno rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale in merito alla fine del loro rapporto ma di certo la distanza di queste ultime settimane contribuisce ad alimentare i sospetti di un addio definitivo.