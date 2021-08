Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini spiazza tutti: pronti due nuovi protagonisti

Tra i reality show più controversi della televisione, il Grande Fratello è sicuramente uno dei più seguiti. Nonostante tutte le polemiche a riguardo, ogni anno una grande percentuale di popolazione si diverte a commentare, comodamente dal proprio divano, le avventure dei concorrenti della casa più spiata d’Italia.

Le ultime edizioni, grazie anche all’esordio di Alfonso Signorini nelle vesti di conduttore, hanno raggiunto livelli di share altissimi, dimostrazione del fatto che seppur criticato, il format targato Mediaset riesce a regalare ai tanti telespettatori momenti di relax e di divertimento. Per la prossima edizione del programma sono state annunciate grosse novità, una in particolare, riguardante la presenza in studio di due nuove figure. Ecco di cosa si tratta.

Gli opinionisti raddoppiano

Nelle ultime due edizioni del Grande Fratello abbiamo sempre assistito alla presenza in studio di due opinionisti. Durante la stagione del 2019/2020, Pupo e Wanda Nara ci hanno fatto divertire con le loro esilaranti gag e i commenti un po’ pungenti rivolti ai concorrenti. Nell’ultima edizione, invece, il cantante è stato affiancato dall’esuberante Antonella Elia. Quest’anno, oltre alle nuove opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, ci saranno due new entry.

Il famoso portale Davidemaggio.it ha svelato che nel prossimo numero del giornale Chi, il capo progetto del programma Andrea Palazzo ha annunciato la presenza di altri due opinionisti d’eccezione. Di chi si tratta? Di telespettatori e telespettatrici appassionati del reality, esperti conoscitori delle dinamiche del programma che esprimeranno il loro punto di vista sulle vicende che verranno a crearsi. Una sorta di “giuria popolare” che rappresenterà in pieno l’opinione del pubblico.

Il TotoConcorrente

Come ogni anno, nel momento in cui viene annunciata la nuova edizioni del reality, viene dato il via anche alla caccia al tesoro per scoprire chi saranno i nuovi concorrenti. Sono tante le voci di corridoio che girano intorno all’identità dei nuovi inquilini della casa. La grande Katia Ricciarelli è pronta a varcare la soglia della porta rossa. Insieme a lei, potrebbero esserci anche Manila Nazzaro, Carmen Russo e Tommaso Eletti, uno dei fidanzati reduce dall’ultima edizione di Temptation Island.

La prima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip è prevista per il 13 settembre. Alfonso Signorini ci condurrà, ancora una volta, nel viaggio che i futuri concorrenti stanno per intraprendere. Prepariamoci ad assistere, come sempre, a emozioni fortissime fatte di pianti, risate, racconti di vita e tanto divertimento. La presenza di quattro opinionisti renderà ancora più intrigante e irriverente quest’edizione del reality. E chissà, se il progetto dovesse essere applicato anche nelle successive edizioni, il prossimo telespettatore a varcare le soglie dello studio in qualità di opinionista, potresti essere tu!