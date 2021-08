Retroscena Alessandra Mastronardi: come non l’avete mai vista

Nel prossimo palinsesto tv della Rai andà trasmesso un film dedicato a Carla Fracci, la ballerina milanese verrà interpretata da Alessandra Mastronardi, ecco il retroscena con cui vi sveleremo cosa farà la giovane attrice.

Chi era Carla Fracci

Nata a Milano nel 1936, sin da piccola, non appena finita la Guerra, inizia i suoi primi studi di danza, fino ad arrivare nel 1958 a diventare prima ballerina. Da allora, seguirono anni di grande successo ed anche di ribalta per la Fracci, divenendo una delle prime ballerine ad apparire in televisione. A partire dagli anni ’70 comparve in alcuni film e scrisse numerosi libri di successo.

Leggi anche: Carla Fracci è morta, aveva 84 anni

Negli ultimi anni si distinse per diversi impegni, tra cui la direzione del Corpo di Ballo a Verona ed il Teatro dell’Opera a Roma, glorificata come dama d’onore ed Ufficiale di ordine da due diversi presidenti della Repubblica, nel settembre 2020 il Senato le diede un meritato premio alla carriera. Si è spenta lo scorso 27 maggio a Milano, aveva 84 anni e ne avrebbe compiuti 75 questa settimana, venerdì 20 agosto. La Rai le dedicherà un film tv nelle prossime settimane.

Cosa farà la Mastronardi

Si sarebbe dovuto svolgere con la nota ballerina ancora in vita, la stessa Fracci aveva infatti prestato il consenso al film tv della Rai, partecipando alle prime riprese, ma purtroppo non ha fatto in tempo a poter vedere completata tale opera e potersela vedere in televisione. La storia prende spunto da uno dei suoi libri, vale a dire la sua autobiografia Passo dopo passo, e nella produzione televisiva verrà proposta la sua carriera, dagli inizi del 1946 ai primi riconoscimenti, i sacrifici attraversati, fino ad arrivare ai successi ed il momento in cui è diventata mamma ed ha dovuto riconciliare due percorsi diversi con tanto coraggio ed una determinazione unica.

Leggi anche: Allieva 3, Alessandra Mastronardi retroscena: non volevo…

Ad oggi non si conosce ancora la data per cui verrà trasmesso il film, con ogni probabilità sarà trasmesso su Rai 1 nel mese di settembre. La regia di Carla, così come è stato intitolato, è affidata ad Emanuele Imbucci, ad interpretare la Fracci ci sarà Alessandra Mastronardi, conosciuta per serie tv famose come I Cesaroni, L’Allieva, C’era una volta Studio Uno, I Medici, senza dimenticare Non smettere di sognare, laddove l’attrice di origini napoletane si era già misurata con la danza. Per tale ruolo, la diretta interessata ha affermato come si sia sentita orgogliosa di rappresentare una donna rivoluzionaria e simbolo di grande femminilità.