Beautiful, anticipazioni americane: la disperazione di Steffy e la crisi tra Brooke e Ridge

In attesa delle nuove puntate di Beautiful -una delle soap più apprezzate e seguite del panorama italiano- previste nel mese di settembre, ecco alcune anticipazioni direttamente dagli episodi americani.

Trasmessa in circa di 100 paesi in tutto il mondo, Beautiful è una delle soap opera di maggiore successo di tutti i tempi che a distanza di più di trent’anni dalla prima messa in onda continua a conquistare, e intrattenere, una media di 35 milioni di telespettatori ogni giorno.

L’instabilità di Steffy

Tra i personaggi al centro delle puntate di settembre 2021 ci sarà Steffy, che dopo il terribile incidente attraverserà un periodo non facile a causa del suo stato di salute ancora cagionevole e si troverà ad affrontare una grave dipendenza da antidolorifici. A rendersi conto per primo dell’instabilità della donna sarà il Dottor Finn con il quale ha instaurato un solido e forte legame di amicizia.

Le incertezze di Brooke e Ridge

Steffy non sarà l’unica ad affrontare un periodo difficile, anche il rapporto tra Brooke e Ridge sarà nuovamente ostacolato da tutto e tutti, in particolare da Quinn che proverà in tutti i modi a impedire che la relazione tra i due vada per il meglio. Quale sarà la reazione di Ridge? Proverà a superare queste difficoltà pur di poter vivere la sua vita la fianco della donna della sua vita?

Una nuova storia d’amore

Ma non finisce qui, ad appassionare i telespettatori da settembre in poi potrebbe essere un’altra storia d’amore, quella tra Zoe e Carter. I due sempre più vicini, sembrano essere pronti a ricominciare da capo e provare a ricostruire un legame forte e coinvolgente. Per scoprire come si evolverà il loro rapporto non resta che aspettare le nuove puntate.