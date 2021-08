Uomini e Donne, il racconto shock di Nicole Mazzocato: “Una sensazione orribile”

Ex corteggiatrice e scelta di Fabio Colloricchio a Uomini e Donne Nicole Mazzocato è oggi un influencer di successo e una modella affermata, la sua presenza nel programma di Maria de Filippi fu molto apprezzata soprattutto per il percorso seguito che fu tra i più belli degli ultimi anni. I due dopo un periodo insieme si sono lasciati e ora perseguono strada sentimentali diverse. Molto attiva sui social Nicole ama condividere momenti del suo lavoro e della quotidianità: ragazza vera e spontanea ha un seguito di followers non indifferente a cui confida molto di quello che le succede.

Nicole Mazzocato: “Sono stata costretta a cambiare…”

In queste ore l’ex corteggiatrice ha spiegato sui social cosa l’ha portata a limitare recentemente le sue apparizioni pubbliche, Nicole nelle sue storie Instagram ha rivelato che negli ultimi tempi è stata vittima di uno stalker, esperienza che l’ha costretta a cambiare vita e anche casa e a rivoluzionare alcune delle sue rituali abitudini. La Mazzocato ha deciso di parlarne solo ora che ha preso dei seri provvedimenti e che si sente più tutelata e sicura. L’ex fidanzata di Colloricchio ha dichiarato quanto è stato difficile superare la situazione soprattutto perchè all’inizio ha sottovalutato il problema:

“Avevo uno stalker che mi seguiva, che mi scriveva su Instagram. Non ho mai risposto e i suoi messaggi inizialmente non mi sembravano tanto gravi da doverlo bloccare. Sapeva dove abitavo, si è presentato sotto casa mia.” ha dichiarato spaventata l’ex corteggiatrice che ha anche sottolineato d’aver avuto paura e disagio e d’essersi recata più volte dalle forze dell’ordine perchè non si sentiva la sicuro. Nicole vive da sola e la situazione non sembrava cambiare anzi sentiva d’essere in pericolo per questo ha preso dei seri provvedimenti come quello di cambiare casa.

Nicole Mazzocato: “Ho dovuto cambiare casa”

Nicole Mazzocato si è trovata in una situazione pericolosa, ha temuto per la sua vita visto che lo stalker non accennava a lasciarla in pace nonostante le denunce fatte: “Una sensazione orribile. Ogni cosa che facevo, dicevo, questa persona continuava a pensare che lo facessi per lui. Non volevo bloccarlo perché avevo paura delle ripercussioni. Per questo motivo ho cambiato casa.”

L’ex corteggiatrice oggi è single ma ha alle spalle relazioni importanti: dopo Fabio Colloricchio è stata insieme a Thomas Teffah giovane imprenditore e le sono stati attribuiti alcun flirt occasionali con Mario Balotelli e Salmo. Impegnata come modella e influencer il suo sogno nel cassetto è quello di diventare attrice e ha già intrapreso questa carriera interpretando piccoli ruoli in tv.