Wanda Nara e la verità sulla fine del matrimonio con Maxi Lopez: “Non ho potuto perdonargli…”

Wanda Nara è una delle donne più seguite e amate del mondo dei social. Apprezzata per la sua bellezza stratosferica, non tutti sanno la causa della fine della sua relazione con Maxi Lopez. Si è parlato di tradimento. Ecco le parole della showgirl.

Rivelazione inaspettata di Wanda Nara sull’ex marito

Nata a Boulogne-sur-mer il 9 dicembre 1986, Wanda Nara è una procuratrice sportiva, attrice e showgirl argentina. Strega la maggior parte degli utenti social con degli scatti davvero fenomenali. Nonostante abbia avuto cinque figli, ha una fisicità tale da scatenare l’invidia delle più giovani. Esalta sempre le sue curve giunoniche, in quanto in tanti sono concordi nel dire che il calciatore Mauro Icardi sia un uomo fortunato. Sono convolati a nozze il 28 maggio 2008 e dalla loro unione sono nati tre figli: Valentino, Costantino e Benedicto. Purtroppo è giunto il divorzio il 6 novembre 2013 a causa di un gesto d’infedeltà da parte dell’uomo. Non a caso Wanda ha colto l’occasione giorni fa durante un’intervista per parlare della loro storia d’amore ormai archiviata.

“Non mi merito un tradimento”

“Ero molto popolare nel mio paese. A dire il vero lo sono ancora. Ma quando sposato Maxi Lopez ho mollato tutto e lo seguito in Italia… Avevo rinunciato alla mia carriera per permettere a Maxi di realizzare il suo sogno, non ho potuto perdonargli infedeltà. Ho messo in valigia le mie cose virgole i pannolini e con tre bambini sono tornata nel mio paese…Ci sono molte donne che riescono a far finta di niente e ad andare avanti. Ma io non ho potuto: il rispetto per me stessa non me l’ha permesso. Non mi merito un tradimento”, ecco cosa ha detto ai microfoni. Per fortuna oggi è felice accanto Mauro Icardi che ha reso padre due splendide bambine: Francesca e Isabella. Il 27 maggio 2014 si sono sposati e da allora sono inseparabili. Lui è stato un compagno di squadra dell’ex marito nella squadra della Sampdoria.

La carriera televisiva tra Argentina e Italia

Wanda Nara è un personaggio di spicco della televisione argentina. Prima di seguire Maxi Lopez in Italia, ha esordito tra il 2006 e 2007 nel programma King Corona accanto al comico Jeorge Corona. Nel 2007 ha partecipato alla versione argentina di Dancing on ice. Poi nel 2011 si è trasferita in Italia quando l’ex marito ha firmato un contratto per far parte della squadra del Catania. In questo modo Wanda Nara si è fatta conoscere dagli italiani che l’hanno apprezzata nel ruolo di opinionista nella quarta edizione del Grande Fratello vip condotto da Alfonso Signorini. Purtroppo ha dovuto interrompere la sua collaborazione con il reality quando è giunta inaspettatamente la pandemia.

