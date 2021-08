Ilary Blasi tenta di bissare il successo de L’Isola dei Famosi: ecco il nuovo talent show di Canale 5

La nuova stagione televisiva è ormai alle porte. Dopo l’annuncio dell’inizio della sesta edizione del Grande Fratello Vip, su Canale 5 sta per arrivare una nuova prima serata all’insegna del divertimento. Star in the star, sarà questo il titolo del nuovo talent show targato Mediaset e, come padrona di casa, troveremo la bellissima Ilary Blasi.

Dopo l’enorme quantità di consensi ottenuti per la conduzione dell’ultima edizione de L’isola dei famosi, Ilary sta per affrontare una nuova sfida a livello lavorativo. Un mix – così come è stato definito da molti – tra Tale e quale show e Il cantante mascherato, Star in the star sta per fare il suo debutto in prima serata. Ecco di cosa si tratta e come sarà strutturato il nuovo programma.

“Star in the star”: in cosa consiste il talent show

L’esordio della nuova trasmissione intitolata Star in the star sarebbe previsto per giovedì 16 settembre, ma la data non è stata ancora ufficializzata. Le regole del talent prevedono che tutti i concorrenti si esibiscano travestiti da cantanti famosi, che dovranno omaggiare cantando una delle loro canzoni. Durante il primo minuto l’esibizione avverrà in playback, successivamente, il concorrente dovrà proseguire cantando con la sua voce. A questo punto entreranno in scena la giuria e il pubblico da casa che, tramite dei piccoli aiuti, dovranno indovinare il personaggio famoso che si nasconde dietro il travestimento.

Per quanto riguarda la giuria, non si sa ancora con certezza chi ne farà parte. Secondo TvBlog, tuttavia, la presenza della cantante Marcella Bella e del comico Andrea Pucci sarebbe quasi sicura. Secondo l’informatissimo Dagospia, invece, il terzo giurato potrebbe essere l’attore Claudio Amendola.

Leggi anche—>Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini spiazza tutti: pronti due nuovi protagonisti

Leggi anche—>Madonna festeggia in Italia: i retroscena della star nel Bel Paese

La scelta su Ilary Blasi

Decidere il conduttore adatto per ogni tipo di programma non è di certo un gioco da ragazzi. Anche per quanto riguarda Star in the star, la scelta è stata fatta mettendo al vaglio molti nomi di validi conduttori e conduttrici. Come rivelato dal portale TvBlog, inizialmente il timone del nuovo programma era stato proposto a Paolo Bonolis, il quale sembrerebbe non abbia accettato. Dopo di lui, tra i possibili conduttori del nuovo format è trapelato anche il nome di Lorella Cuccarini, ma anche lei avrebbe deciso di non accettare l’incarico.

La scelta, dunque, è poi ricaduta su Ilary Blasi. La conduttrice, molto amata dal pubblico italiano grazie al suo carattere solare, spigliato e ironico, riuscirà sicuramente a portare al successo questo nuovo programma, ed entrare nelle nostre case portando una ventata di divertimento e spensieratezza che, specialmente di questi tempi, è quello di cui tutti abbiamo bisogno.