Madonna festeggia in Italia: i retroscena della star nel Bel Paese

Amato e odiato, criticato e al tempo stesso inneggiato: nonostante tutto, l’Italia è e resterà sempre uno dei paesi più belli al mondo. La nostra cultura, il nostro clima e il nostro cibo riescono, sempre di più, a conquistare il cuore di molte celebrità provenienti da oltreoceano. È proprio questo il motivo per il quale Madonna, icona di stile e star indiscussa della musica pop, ha deciso di festeggiare il suo sessantatreesimo compleanno nella nostra meravigliosa regione Puglia.

Come ogni diva che si rispetti, lady Ciccone ha deciso di festeggiare in grande stile, affittando un intero resort di lusso nel quale ha ospitato amici, parenti e… fidanzato. Ecco tutto ciò che c’è da sapere.

Un compleanno da ricordare

Complici anche le sue origini italiane, Madonna, classe 1958, decide spesso di trascorre le sue vacanze circondata dalle bellezze del Bel Paese. Quest’anno l’artista si è superata: il 16 agosto, la cantante ha deciso di festeggiare il suo compleanno presso il lussuoso resort Borgo Egnazia, situato nella provincia di Brindisi. La star è stata accompagnata per tutta la serata – oltre che dalla figlia Lourdes – dal suo nuovo fidanzato, Ahlamalik Williams, di ben trentasei anni più giovane di lei.

Questo scatto, pubblicato sul profilo Instagram ufficiale della cantante, ritrae Madonna e il suo nuovo amore in uno dei momenti della festa. Tra i commenti alla foto non è di certo mancato quello della stilista Donatella Versace, la quale ha deciso di omaggiare l’amica dedicandole il seguente messaggio: “Buon compleanno alla sola e unica! Sei pazzesca!”.

Una star a livello mondiale

È nata negli Stati Uniti, ma nel sangue di Madonna (Madonna Louise Veronica Ciccone) scorre sangue italiano. Regina non solo del pop, ma anche di provocazione e trasgressione, la cantante è riuscita a entrare nel Guinnes dei primati come artista femminile con le vendite più alte della storia della musica, con circa 350.000.000 copie in tutto il mondo.

Per quanto riguarda la vita privata, invece, lady Ciccone è stata legata a diversi personaggi appartenenti al mondo della musica e non solo. Nel 1985, la vediamo coinvolta in una breve relazione con il cantante Prince, il quale ha per anni ritenuto Madonna la causa dei suoi problemi avuti con la Warner. Successivamente, la popstar è stata legata all’attore Sean Penn, conosciuto durante le riprese del video del suo celebre brano Material Girl. Una delle storie più importanti, tuttavia, Madonna l’ha avuta con il suo ex personal trainer Carlos Leon. La loro relazione è finita male, ma da quel legame è nata la prima figlia della cantante, Lourdes Maria.

Oltre ai suoi due figli biologici (il secondo, Rocco John, è nato dalla relazione avuta con il regista Guy Ritchie) Madonna è mamma anche di quattro figli adottivi: David, Mercy James e le gemelle Stelle e Esther.