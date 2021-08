Elisa Isoardi sconvolge tutti con l’ultimo scatto: ecco com’è veramente al naturale

Una delle protagoniste indiscusse dell’estate 2021 è senz’altro lei, Elisa Isoardi. Dopo alcune polemiche sul suo futuro lavorativo e la partecipazione all’ultima edizione del reality show L’isola dei famosi, la conduttrice ha scelto di trascorrere le vacanze circondata dall’amore della sua famiglia e dei suoi amici più stretti.

Tra passeggiate in montagna e giri in barca, la bella Elisa stupisce tutti con uno scatto, da lei stessa pubblicato sul suo account Instagram ufficiale, nel quale ha deciso di mostrare al suo pubblico la sua bellezza tutta al naturale.

Elisa Isoardi acqua e sapone

Tutte le donne, senza ombra di dubbio, guardando conduttrici, attrici e showgirl del piccolo schermo, hanno pronunciato almeno una volta nel corso della loro vita la frase: “Vorrei proprio vederle senza trucco!”. Ad oggi questo è sempre più possibile, grazie anche all’avvento dei social e di tutte le battaglie portate avanti, specialmente negli ultimi anni, per demonizzare la perfezione e spingere le donne ad amarsi per ciò si è, con pregi e difetti.

Una delle tantissime celebrità che hanno scelto di mostrarsi senza trucco è Elisa Isoardi, la quale sceglie di pubblicare uno scatto che la ritrae in un momento di relax e serenità.

Capelli al vento, copricostume bianco e il viso libero da mascara e fondotinta: è così che Elisa ha deciso di mostrarsi ai suoi follower. Una scelta più che giusta, vista la naturale bellezza della conduttrice.

Leggi anche—>Ultimo riflessioni: “Nessuno si prende la responsabilità di decidere…”

Leggi anche—>Ballando con le Stelle, Guillermo Mariotto sul caso Todaro: “Non vedo drammi”

Le vacanze di Elisa

Libera da impegni lavorativi, Elisa Isoardi sta trascorrendo la sua estate all’insegna della tranquillità. Dopo aver fatto una tappa da mamma Irma in provincia di Cuneo, nel suo paese di origine, la conduttrice ha scelto di continuare le sue vacanze al mare, alternando sport e relax. Al suo fianco, per il momento, solo la famiglia e gli amici più stretti: Elisa, infatti, ha più volte dichiarato di essere single al momento, e di non essere ossessionata dalla ricerca dell’anima gemella.

Uno degli obiettivi primari della Isoardi, in questi ultimi mesi, è stato quello di rimettersi in forma dopo i 10 kg persi a causa della partecipazione a L’isola dei famosi. Nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, Elisa ha raccontato quanto sia stato difficile per lei tornare ad avere delle normali abitudini alimentari. Sempre durante la suddetta intervista, la conduttrice ha confessato anche di essere riuscita a riprendere 5 kg, riacquistando così un fisico sano in grado di farla sentire a proprio agio con sé stessa. Come? Grazie all’aiuto dello sport, di una sana alimentazione e alla guida di una brava dottoressa.