Maria De Filippi tuona sulla morte di Raffaella Carrà: “Non è vero…”

Maria De Filippi, una delle conduttrici più apprezzate del panorama italiano, ha parlato della morte della collega, Raffaella Carrà avvenuta poco più di un mese fa. Ecco le commoventi parole del volto di Canale 5.

La reazione del pubblico e dei colleghi alla notizia della scomparsa di Raffaella Carrà sono stati un’evidente dimostrazione di quanto questa donna sia stata una figura fondamentale per il mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento italiano.

Maria De Filippi sulla morte di Raffaella Carrà

Alla commozione generale si è aggiunta anche quella di un altro grande pilastro del piccolo schermo italiano, Maria De Filippi. La nota conduttrice di Uomini e Donne ha raccontato come ha appreso della triste notizia: “Mi è arrivato un whatsapp, ho aperto distrattamente così come si fa sempre, come fanno tutti. Stai facendo altro e parte il suono” e poi ha aggiunto: “Ho letto che Raffaella non c’era più. L’ho letto, riletto e ho pensato: ‘Non è vero‘. Ho pensato la cosa giusta, perché una come lei non muore mai”.

L’immortalità di Raffaella Carrà

L’inaspettata scomparsa della showgirl ha sconvolto anche Maria De Filippi che ha voluto però ricordarla con il sorriso, sottolineando l’importanza del suo lavoro per la televisione italiana che le ha permesso di diventare un’icona indimenticabile e che per sempre rimarrà nella storia del nostro paese.

L’aneddoto raccontato da Maria De Filippi

La conduttrice di Amici ha dedicato queste parole a Raffaella attraverso una nota stampa in cui ha anche voluto ricordare il suo bellissimo rapporto con la showgirl. In particolare Maria ha riportato un bellissimo aneddoto: “Quando è venuta ad Amici, era tutto pronto: canzoni, coreografie…Si è seduta sugli scalini e mi ha detto: “Fammi vedere cosa hai preparato”. Ha visto e ha cambiato tutto come solo lei sapeva e sa fare”. Il ricordo di Maria De Filippi si è aggiunto a quello di altri colleghi e telespettatori che dopo la dipartita non hanno potuto fare a meno di omaggiare e ringraziare con bellissime parole Raffaella Carrà.