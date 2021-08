Milly Carlucci, dalla separazione alla malattia incurabile: come sta oggi

Milly Carlucci è una delle conduttrici del mondo dello spettacolo italiano più amate degli ultimi anni. È al timone dello show Ballando con le stelle da tanto tempo, chiaro segno che non delude mai il suo pubblico. Dietro il suo sorriso smagliante, si nasconde un dolore causato dalla separazione e da una malattia incurabile.

La malattia incurabile di Milly Carlucci

Dotata di grande fascino e professionalità, Milly Carlucci è una delle donne più apprezzate del piccolo schermo. Da anni conduce lo show della Rai che permette a volti noti dello spettacolo di mettersi alla prova nel ballo. Grazie al suo programma sono nati dei legami speciali. Si può menzionare Massimiliano Rosolino che ha conosciuto la moglie Natalia Titova ed Elisa Isoardi, la quale ha stretto un bel rapporto d’amicizia con il professionista Raimondo Todaro. Ciò dimostra che in pista da ballo può succedere di tutto ed è questo che rende il programma più unico che raro. Adesso la conduttrice si sta dedicando ai casting della nuova edizione, in quanto ha anticipato che anche stavolta non mancheranno dei colpi di scena. Molti non sanno che sta convivendo con una malattia incurabile. Ecco di cosa si tratta.

“Non potrei neppure uscire di casa”

In poche parole gli utenti social più attenti hanno notato un dettaglio della bellissima conduttrice: il colore della pelle non cambia mai. Molti hanno pensato che non mostra mai una pelle abbronzata perché probabilmente non ama esporsi al sole. In realtà Milly Carlucci ha scoperto durante una gita in barca che non può farlo perché sul suo corpo compaiono delle macchie. Dopo aver consultato i medici ha scoperto di avere una malattia chiamata epp protoporfiria eritropoietica. Per fortuna non è letale, ma non è curabile. Produce scarsa quantità di emoglobina, quindi non ha una forte resistenza ai raggi ultravioletti. Oltre a prevenire la comparsa di macchie, deve fare i conti anche con dolori acuti. In teoria non dovrebbe neanche uscire di casa, però i medici le hanno prescritto una buona crema solare. “Da maggio a settembre evito di stare al sole, sia al mare che in montagna, per alta quota i raggi solari sono molto forti nocivi…In città senza protezione solare totale non potrei neppure uscire di casa”.

L’addio inaspettato

Per quanto riguarda la vita privata, Milly Carlucci si è sposata con l’ingegnere Angelo Donati nel 1985. Non hanno mai avuto problemi di coppia, fino a che un giorno ha chiesto al marito un altro figlio. La risposta è stata negativa dal momento che il piccolo avrebbe avuto una sostanziale differenza d’età con i fratelli. In realtà ancora oggi non si conoscono i motivi della loro separazione, anche perché lei ha dichiarato che sono sempre stati complici e convinti della relazione. Il loro addio è stato accettato con difficoltà dalla donna.

