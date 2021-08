Temptation Island, arriva una dedica d’amore inaspettata: “Mi stavo innamorando…”

Uno dei protagonisti assoluti dell’ultima edizione di Temptation Island è sicuramente il tentatore Luciano. E’ uscito dalla trasmissione di canale 5 al fianco della fidanzata Manuela, entrata nel programma con il suo compagno da cui si è separata al falò di confronto finale. Luciano e Manuela ormai sono una coppia a tutti gli effetti, in quanto presto andranno anche a convivere stando a quanto riportato sui social network. Lui ha risposto a delle domande che alcuni fan gli hanno posto. Scopriamo nel dettaglio quello che ha dichiarato.

Una bellissima coppia nata davanti alle telecamere di Temptation Island

Luciano è sicuramente uno dei protagonisti che verrà ricordato con grande affetto dai fan di Temptation Island. Quest’ultimo ormai si è fidanzato con Manuela, una delle fidanzate del reality con cui aveva preso parte col suo ormai ex fidanzato Stefano. Nonostante avesse perdonato i suoi tradimenti, la ragazza non ha più vissuto con serenità il rapporto. Per questo motivo ha deciso di mettersi in gioco nel reality della tentazioni. Durante i 21 giorni ha versato tante lacrime per le parole e i gesti di Stefano, però ha potuto contare sul sostegno di Luciano. Quest’ultimo da qualche ora si è dedicato molto alla sua pagina Instagram e nelle storie ha inserito la possibilità di ricevere domande dai suoi follower. Una in particolare riguarda il sentimento che lui prova per la sua attuale fidanzata. Scopriamo subito le sue parole.

“Ho avvertito una sensazione strana”

Luciano ha risposto a una telespettatrice di Temptation Island nelle sue storie su Instagram. Il ragazzo ha confessato che inizialmente credeva che la sua sensazione di vuoto nello stomaco fosse legato al peso dalla fame. In realtà, però, si è reso conto che la vicinanza alla ragazza pugliese gli ha fatto capire che in realtà c’era un vero sentimento che li accomunava. “È difficile da spiegare, ma ti posso dire che all’improvviso Ho avvertito una sensazione strana alla bocca dello stomaco, lì per lì pensavo che era fame ma poi stando con lei tutti i giorni e conoscendola sempre di più ho capito che mi stavo innamorando senza rendermene conto”, ecco la sua risposta che ha commosso il web. Sbocciato l’amore all’interno del reality, i due ormai sono una coppia a tutti gli effetti. Sono la dimostrazione che l’amore può nascere anche in un contesto televisivo.

Tommaso al Gf Vip?

Luciano Emanuela sicuramente sono tra i protagonisti assoluti dell’ultima edizione del programma. Così come confermato da Filippo Bisciglia, hanno fatto sognare il pubblico con le altre coppie. Proprio per tale motivo alcuni dei protagonisti potrebbero approdare al Grande Fratello vip. Al momento sono solo ancora rumors, ma pare che Alfonso Signorini farà entrare nella casa Tommaso, il giovane ex fidanzato di Valentina. Sarà davvero così? Per scoprirlo non ci resta che attendere.

